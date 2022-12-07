華裔富商行賄擊劍教練助2子入哈佛案 開審

被控接受趙捷超過150萬元賄賂款的哈佛大學擊劍教練布蘭德，2019年已被學校開除。圖為他2020年離開法庭的檔案照。(美聯社)

馬里蘭州華裔富商、italkbb總裁兼執行長趙捷(Jie “Jack” Zhao)2020年被控行賄哈佛大學 擊劍教練布蘭德(Peter Brand)，全案5日在波士頓 聯邦法院開庭審理；檢方對兩人賄賂關係指證歷歷，趙捷和布蘭德的律師則強調兩人只是「好友借貸」，並指趙捷兩名兒子都很優秀，不必施賄就能入哈佛校隊。

聯邦助理檢察官史登斯(Ian Stearns)向陪審團陳述，布蘭德因個人經濟困難「導致貪腐」，接受趙捷共逾150萬元賄賂，讓趙的兩個兒子得以入選哈佛擊劍隊而獲得到校方錄取。哈佛大學已在2019年將布蘭德開除。

italkbb總裁兼執行長趙捷。(取自領英)

波士頓環球報2019年最早報導趙捷於2016年以近100萬元高價，買下布蘭德在麻州 尼達姆(Needham)市值約55萬元的三房住宅；麻州聯邦檢察官即對全案展開調查。史登斯指出，那筆交易奇怪到連當時市場估價員都在筆記中寫下「沒道理」。

趙捷從未住進此屋，17個月後倒賠30萬元將房子售出。布蘭德後來買下一棟市價130萬元的公寓，趙捷還替他出了15萬元翻修；另外布蘭德兒子的大學學費和布蘭德的新車，也都是由趙捷埋單。

史登斯指出，「此案不是關於他們(趙捷之子)能否憑自身優點被哈佛大學錄取，而是他們的父親想透過買通他們的入學許可，來確保兒子的未來。」

但布蘭德和趙捷的律師告訴陪審團，這些款項只是好朋友間的借貸，後來已「連本帶利」還清；這筆錢與趙捷兒子無關，他們是很優秀的學生也是全國名列前茅的擊劍選手，憑藉自身才華被哈佛大學錄取。

律師還將政府的主要證人描繪成騙子，辯稱該證人編出整套故事，以避免自己被控罪。政府的首位證人是維吉尼亞擊劍學院創始人(Virginia Academy of Fencing)雷吉克(Alexandre Ryjik)，檢方稱他是賄賂的中間人。雷吉克承認自己曾竊取擊劍慈善機構的錢；他同意與政府合作，避免被起訴。

趙捷的長子已從哈佛大學畢業，小兒子在2017年秋季入學。