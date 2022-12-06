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索30萬報酬不成在大麻農場行凶 陳武被控四項一級謀殺

編譯周芳苑／綜合5日電
被控在奧克拉荷馬州大麻農場殺害四名工人的華裔男子陳武。(美聯社)
被控在奧克拉荷馬州大麻農場殺害四名工人的華裔男子陳武。(美聯社)

檢察官在起訴書中稱，被控在奧克拉荷馬州大麻農場殺害四名工人的華裔男子陳武(Wu Chen，姓名均音譯，見圖，美聯社)，犯案前不久曾向對方索取30萬元投資報酬。

45歲的陳武2日在翠鳥郡(Kingfisher County)因11月20日的殺人事件，被控四項一級謀殺罪及一項使用致命武器傷害他人罪。

助理檢察官穆雷(Austin Murrey)起訴書中寫道，謀殺案目擊者表示，陳武要求大麻經營單位的其他員工給他30萬元，作為他對企業投資的一部分報酬，在拿不到這筆錢後，引發一場大屠殺。檢方資料顯示，一段視頻錄下了部分殺戮過程。

在逮捕證詞中，事發當時在農場的一名工人說，陳武走進車庫，開槍打中一男子的腿部。奧克拉荷馬州調查局(Oklahoma State Bureau of Investigation)調查員奧特(Phillip Ott)在宣誓書中寫道，嫌犯用槍指著車庫內好幾個人，要求在半小時內付給他30萬元，否則殺死車庫裡所有人。

農場另一名工人說，陳武大約一年前曾在農場工作。

根據法庭文件，這場襲擊中共有四名華人喪生，分別為林啟榮(Quirong Lin)、陳和春(Chen He Chun)、陳和強(Chen He Qiang)和李方輝(Fang Hui Lee) ，另外還有第五名華人林逸飛(Yi Fei Lin)受到槍傷；陳武和所有受害者都是中國公民。案發的大麻農場座落在漢尼塞鎮(Hennessey)西部的10英畝土地上，其醫療用大麻種植許可乃非法取得。

大麻 奧克拉荷馬州 投資

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