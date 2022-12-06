「早安美國」2主播爆婚外情 遭ABC調離現職

美國廣播公司午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(左)和搭檔荷姆斯(右)爆出婚外情，兩人因此被暫時調離現職。(路透)

美國廣播公司(ABC)頗受歡迎的午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(Amy Robach)和搭檔荷姆斯 (T.J. Holmes)爆出長達數月的婚外情，電視網高層5日宣布，將兩人暫時調離現職。

由於兩位當事人都已婚，這件緋聞 引起各界高度關注，構成ABC公司內部和外部的困擾。「這段關係並未違反公司政策，」ABC總裁高德溫(Kim Godwin)指出，「這幾天我仔細思考了整起事件以及ABC新聞機構的最大利益，我決定先將艾咪和TJ調離主播檯，直到我們想出因應對策。」

高德溫同時呼籲公司同仁不要再對這件事竊竊私語，「我們不能靠八卦、猜測和謠言來運作，我們必須專注在工作上。」

GMA3是ABC招牌晨間節目「早安美國」(Good Morning America)的午後延長版，自從2018年開播以來，逐漸炒熱下午的冷門時段，創下收視佳績。去年GMA3為ABC電視網賺進4340萬元廣告收益，超越另外兩大電視網的同時段節目。

每日郵報(Daily Mail)先前接獲爆料指稱，羅巴克和荷姆斯之間的互動從主播檯進展到開房間，於是向ABC管理階層詢問公司反應。當時毫無頭緒的ABC發言人向荷姆斯求證時，還被這位男主播澆了盆冷水。

結果每日郵報就在11月30日將整起婚外情圖文並茂地曝光，指出兩人是今年6月前往英國倫敦報導已故伊麗莎白二世登基75周年銀禧慶典時，由同事進化為愛侶。並且附上多張照片，顯示兩人下班後在酒吧小酌的親密互動，以及清晨時分兩人身穿輕便服飾、手裡端著咖啡，漫步紐約街頭。

今年感恩節前兩周，羅巴克和荷姆斯被狗仔隊拍到相偕前往紐約上州 一處小木屋共度周末。照片顯示女方正彎腰要從汽車後車廂取出行李時，男方將右手手掌貼上了對方的翹臀。兩人的親密關係，不言可喻。

緋聞見報後，ABC高層並未立即做出反應，但隨著每日郵報連日來不斷加碼爆料，終於在一周後壯士斷腕，將羅巴克和荷姆斯暫時調離主播檯。