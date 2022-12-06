我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

「早安美國」2主播爆婚外情 遭ABC調離現職

編譯彭尚興／綜合外電
美國廣播公司午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(左)和搭檔荷姆斯(右)爆出婚外情，兩人因此被暫時調離現職。(路透)
美國廣播公司午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(左)和搭檔荷姆斯(右)爆出婚外情，兩人因此被暫時調離現職。(路透)

美國廣播公司(ABC)頗受歡迎的午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(Amy Robach)和搭檔荷姆斯(T.J. Holmes)爆出長達數月的婚外情，電視網高層5日宣布，將兩人暫時調離現職。

由於兩位當事人都已婚，這件緋聞引起各界高度關注，構成ABC公司內部和外部的困擾。「這段關係並未違反公司政策，」ABC總裁高德溫(Kim Godwin)指出，「這幾天我仔細思考了整起事件以及ABC新聞機構的最大利益，我決定先將艾咪和TJ調離主播檯，直到我們想出因應對策。」

高德溫同時呼籲公司同仁不要再對這件事竊竊私語，「我們不能靠八卦、猜測和謠言來運作，我們必須專注在工作上。」

GMA3是ABC招牌晨間節目「早安美國」(Good Morning America)的午後延長版，自從2018年開播以來，逐漸炒熱下午的冷門時段，創下收視佳績。去年GMA3為ABC電視網賺進4340萬元廣告收益，超越另外兩大電視網的同時段節目。

每日郵報(Daily Mail)先前接獲爆料指稱，羅巴克和荷姆斯之間的互動從主播檯進展到開房間，於是向ABC管理階層詢問公司反應。當時毫無頭緒的ABC發言人向荷姆斯求證時，還被這位男主播澆了盆冷水。

結果每日郵報就在11月30日將整起婚外情圖文並茂地曝光，指出兩人是今年6月前往英國倫敦報導已故伊麗莎白二世登基75周年銀禧慶典時，由同事進化為愛侶。並且附上多張照片，顯示兩人下班後在酒吧小酌的親密互動，以及清晨時分兩人身穿輕便服飾、手裡端著咖啡，漫步紐約街頭。

今年感恩節前兩周，羅巴克和荷姆斯被狗仔隊拍到相偕前往紐約上州一處小木屋共度周末。照片顯示女方正彎腰要從汽車後車廂取出行李時，男方將右手手掌貼上了對方的翹臀。兩人的親密關係，不言可喻。

緋聞見報後，ABC高層並未立即做出反應，但隨著每日郵報連日來不斷加碼爆料，終於在一周後壯士斷腕，將羅巴克和荷姆斯暫時調離主播檯。

荷姆斯 緋聞 紐約上州

上一則

索30萬報酬不成在大麻農場行凶 陳武被控四項一級謀殺

下一則

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

延伸閱讀

遭求刑15年 荷姆斯前男友盼免入獄

遭求刑15年 荷姆斯前男友盼免入獄
抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播
滴血騙案女主犯 荷姆斯將在低設防監獄服刑

滴血騙案女主犯 荷姆斯將在低設防監獄服刑
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

熱門新聞

聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

2022-12-02 20:39
拜登總統兒子杭特(中)與家人上月30日出席白宮的國家聖誕樹點燈儀式。(美聯社)

馬斯克揭露內部文件：推特高層封鎖拜登兒子杭特「筆電門」醜聞

2022-12-04 11:22

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀