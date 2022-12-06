「早安美國」2主播爆婚外情 遭ABC調離現職
美國廣播公司(ABC)頗受歡迎的午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(Amy Robach)和搭檔荷姆斯(T.J. Holmes)爆出長達數月的婚外情，電視網高層5日宣布，將兩人暫時調離現職。
由於兩位當事人都已婚，這件緋聞引起各界高度關注，構成ABC公司內部和外部的困擾。「這段關係並未違反公司政策，」ABC總裁高德溫(Kim Godwin)指出，「這幾天我仔細思考了整起事件以及ABC新聞機構的最大利益，我決定先將艾咪和TJ調離主播檯，直到我們想出因應對策。」
高德溫同時呼籲公司同仁不要再對這件事竊竊私語，「我們不能靠八卦、猜測和謠言來運作，我們必須專注在工作上。」
GMA3是ABC招牌晨間節目「早安美國」(Good Morning America)的午後延長版，自從2018年開播以來，逐漸炒熱下午的冷門時段，創下收視佳績。去年GMA3為ABC電視網賺進4340萬元廣告收益，超越另外兩大電視網的同時段節目。
每日郵報(Daily Mail)先前接獲爆料指稱，羅巴克和荷姆斯之間的互動從主播檯進展到開房間，於是向ABC管理階層詢問公司反應。當時毫無頭緒的ABC發言人向荷姆斯求證時，還被這位男主播澆了盆冷水。
結果每日郵報就在11月30日將整起婚外情圖文並茂地曝光，指出兩人是今年6月前往英國倫敦報導已故伊麗莎白二世登基75周年銀禧慶典時，由同事進化為愛侶。並且附上多張照片，顯示兩人下班後在酒吧小酌的親密互動，以及清晨時分兩人身穿輕便服飾、手裡端著咖啡，漫步紐約街頭。
今年感恩節前兩周，羅巴克和荷姆斯被狗仔隊拍到相偕前往紐約上州一處小木屋共度周末。照片顯示女方正彎腰要從汽車後車廂取出行李時，男方將右手手掌貼上了對方的翹臀。兩人的親密關係，不言可喻。
緋聞見報後，ABC高層並未立即做出反應，但隨著每日郵報連日來不斷加碼爆料，終於在一周後壯士斷腕，將羅巴克和荷姆斯暫時調離主播檯。
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