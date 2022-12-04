分屍友人 拉斯維加斯前科犯被判刑至少18年

前科犯霍蘭德(右)1日當庭表示對殺害米勒「真心感到懊悔」。(美聯社)

警方去年12月在拉斯維加斯周圍追緝一名前科罪犯，之後在該嫌犯駕駛的贓車內發現其友人被肢解的頭顱及身體，1日這名前科犯以二級謀殺罪、竊盜重罪被判處18年至45年徒刑，此前他曾希望警方能繼續調查謀殺動機。

前科犯霍蘭德(Eric John Holland)表示他對殺害米勒(Richard P. Miller)「真心感到懊悔」；拉斯維加斯警方攔截霍蘭德車輛時，在車上一冷藏箱內發現米勒的屍體，據當局調查，米勒被肢解以前身中多槍，頭部至少中一槍。

被害人米勒的女兒波特1日在庭上談到父親生前時，悲從中來。(美聯社)

米勒的女兒亞曼達．唐恩．波特 (Amanda Dawn Potter)含淚告訴法官她得到的寬慰極少，霍蘭德7月對一項減輕的控罪表示認罪，逃過公開謀殺指控的審判，該審判原本可能使他被判處終身監禁。波特哽咽說：「這不是我爸爸應得的。」

58歲的霍蘭德前科累累，他犯下的罪行大多是偽造罪及侵占罪，還包括德州 的一項企圖逃獄前科。

1日法官宣判之前，霍蘭德曾表示希望當局繼續調查他殺害米勒的動機。

霍蘭德說：「我本來打算在法庭上提起，但因為家庭成員所以我不會提。這是有原因的，我希望他們今天能得到解脫。」

米勒是霍蘭德的友人，2021年11月米勒被通報失蹤，調查人員後來查明米勒在與霍蘭德爭執期間被殺害。

拉斯維加斯評論報(The Las Vegas Review-Journal)1日報導，霍蘭德在獄中採訪時表示希望警方調查，米勒是否應該為2018年或2019年失蹤的前妻朱靜美(Jing Me Zhu，音譯)負責。

霍蘭德認為朱靜美在2018年嫁給米勒前曾經在中國及加拿大生活，在他們婚後不到一年的離婚訴訟中，米勒稱朱靜美離開他搬到中國，紀錄顯示當局無法確認朱靜美的住處發送法院傳票 。

霍蘭德認為朱靜美已經被米勒殺害死亡。

拉斯維加斯警方1日表示他們沒有與朱靜美相關的失蹤調查。