我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

分屍友人 拉斯維加斯前科犯被判刑至少18年

編譯徐薏茹／綜合2日電
前科犯霍蘭德(右)1日當庭表示對殺害米勒「真心感到懊悔」。(美聯社)
前科犯霍蘭德(右)1日當庭表示對殺害米勒「真心感到懊悔」。(美聯社)

警方去年12月在拉斯維加斯周圍追緝一名前科罪犯，之後在該嫌犯駕駛的贓車內發現其友人被肢解的頭顱及身體，1日這名前科犯以二級謀殺罪、竊盜重罪被判處18年至45年徒刑，此前他曾希望警方能繼續調查謀殺動機。

前科犯霍蘭德(Eric John Holland)表示他對殺害米勒(Richard P. Miller)「真心感到懊悔」；拉斯維加斯警方攔截霍蘭德車輛時，在車上一冷藏箱內發現米勒的屍體，據當局調查，米勒被肢解以前身中多槍，頭部至少中一槍。

被害人米勒的女兒波特1日在庭上談到父親生前時，悲從中來。(美聯社)
被害人米勒的女兒波特1日在庭上談到父親生前時，悲從中來。(美聯社)

米勒的女兒亞曼達．唐恩．波特(Amanda Dawn Potter)含淚告訴法官她得到的寬慰極少，霍蘭德7月對一項減輕的控罪表示認罪，逃過公開謀殺指控的審判，該審判原本可能使他被判處終身監禁。波特哽咽說：「這不是我爸爸應得的。」

58歲的霍蘭德前科累累，他犯下的罪行大多是偽造罪及侵占罪，還包括德州的一項企圖逃獄前科。

1日法官宣判之前，霍蘭德曾表示希望當局繼續調查他殺害米勒的動機。

霍蘭德說：「我本來打算在法庭上提起，但因為家庭成員所以我不會提。這是有原因的，我希望他們今天能得到解脫。」

米勒是霍蘭德的友人，2021年11月米勒被通報失蹤，調查人員後來查明米勒在與霍蘭德爭執期間被殺害。

拉斯維加斯評論報(The Las Vegas Review-Journal)1日報導，霍蘭德在獄中採訪時表示希望警方調查，米勒是否應該為2018年或2019年失蹤的前妻朱靜美(Jing Me Zhu，音譯)負責。

霍蘭德認為朱靜美在2018年嫁給米勒前曾經在中國及加拿大生活，在他們婚後不到一年的離婚訴訟中，米勒稱朱靜美離開他搬到中國，紀錄顯示當局無法確認朱靜美的住處發送法院傳票

霍蘭德認為朱靜美已經被米勒殺害死亡。

拉斯維加斯警方1日表示他們沒有與朱靜美相關的失蹤調查。

波特 德州 傳票

上一則

德州七歲女童失蹤 警方逮捕行凶FedEx送貨員

下一則

威廉王子夫婦會見拜登 出席「為地球奮鬥獎」典禮 甘迺迪女兒陪同

延伸閱讀

仿效川普 拜登擬嚴限移民庇護政策 維權組織痛批

仿效川普 拜登擬嚴限移民庇護政策 維權組織痛批
北一女旗隊將參加玫瑰花車遊行 校友1周籌到經費

北一女旗隊將參加玫瑰花車遊行 校友1周籌到經費
小飛機墜蒙郡 維權團體促提升機場安全

小飛機墜蒙郡 維權團體促提升機場安全
談藝／紐約大都會博物館 一覽藝術家的「秋景」

談藝／紐約大都會博物館 一覽藝術家的「秋景」

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

2022-12-02 20:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目