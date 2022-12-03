奧克拉荷馬4華人遭槍決案發地 大麻農場種植許可為非法獲取
奧克拉荷馬州11月19日發生的四名中國公民遭行刑式槍決案出現新進展，該州麻醉品局(Oklahoma State Bureau of Narcotics，OSBI)2日表示，案發地點的大麻農場是以非法手段取得種植醫用大麻許可證。
該大麻農場占地10畝，位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)西北約55哩的漢尼塞鎮(Hennessey)西部；11月19日晚間，農場發生三男一女遭處決死亡、一人受傷的驚人殺戮事件；四名死者和一名傷者均是中國公民。警方迄今未公布死者姓名，全案朝謀殺案偵辦中。
OSBI發言人伍德沃德(Mark Woodward)2日表示，農場許可證是由凱文‧范(Kevin Pham)以欺騙手段提出申請。美聯社報導，范已因毒品和武器指控被捕。
根據州法要求，農場營運須有奧克拉荷馬居民占75%所有權。伍德沃德指出，「調查人員訪談了被列為擁有75%所有權的人，對方對農場營運一無所知；他只是被登記為75%所有權擁有者，去范的辦公室領錢。」被伍德沃德稱為「幽靈老闆」的男子尚未被捕，但可能面臨欺詐指控。伍德沃德未透露該男子拿了多少錢當「幽靈老闆」。
伍德沃德表示，當局正調查農場種植的大麻是否在其他州非法販售。奧克拉荷馬州法律規定，本地種植的大麻必須在本地銷售，也不能跨州運輸。
警方並未公布四名死者姓名。但警方11月22日宣布，在佛羅里達州邁阿密灘(Miami Beach)地區公路攔截並逮捕了現年45歲的嫌犯華人陳武(Wu Chen，音譯)。
11月30日，陳武已自佛州邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)監獄被引渡回奧州翠鳥郡(Kingfisher County)監獄。
奧州調查局警官佛羅倫斯(Stan Florence)表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識；初判非偶發隨機殺人。該局發布聲明表示，兇嫌對受害者大開殺戒前，在建築物內停留頗長一段時間。聲明指出：「我們的調查顯示，這不是一起偶發事件。」
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