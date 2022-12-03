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稱珊迪胡克小學槍擊案騙局 被求償15億 「陰謀論者」瓊斯聲請破產

記者張聲肇／綜合報導
瓊斯聲請破產。（美聯社）
瓊斯聲請破產。（美聯社）

透過「資訊戰」節目，散播康乃狄克州珊迪胡克小學槍擊案是場騙局的陰謀論者瓊斯(Alex Jones，見圖，美聯社)2日向德州法院聲請破產保護。

面臨法院15億元賠償裁定的瓊斯，在向休士頓破產法院提出的聲請書中表示，他共欠50到99名債權人10到100億元不等，但他名下的資產僅值不到1000萬元。

由於他聲稱2012年珊迪胡克小學命案是一大騙局，遭受害人家屬提告，法院判決，他必須賠償總共近15億元。

康州法院陪審團10月裁決，瓊斯須賠償原告9.65億元，隨後法官又裁罰4.73億元罰款。德州法院陪審團今年稍早也判決，該命案遇害學童的家長，可從瓊斯名下拿到4900萬元賠償金。

獲賠家長訴請康州法院凍結他個人及公司名下的所有資產，以防他脫產不賠，法院原定2日開庭審理，他搶先提出破產申請，迫使法官臨時取消開庭。

原告律師馬泰(Chris Mattei)說，瓊斯聲請破產，是「懦弱」之舉，一如他歷來諸多小人行徑，不會有好下場。「破產(保護法律)制度不保護像瓊斯先生那樣刻意、惡意攻擊他人的人。美國的司法會追究瓊斯的刑責，我們也絕不停止努力，一定要讓陪審團的裁決兌現。」

命案造成20學童、6名成人死亡，死者家屬在兩州法院出庭作證是表示，多年來，他們不斷受到聽信瓊斯謬論的人的威脅與騷擾。一名家長說，這些聽信陰謀論的人，到他七歲兒子的墳墓灑尿，還威脅要掘墓辱屍。

校長霍克斯布朗(Dawn Hochsprung)也死於那場慘案，他女兒艾瑞卡‧拉佛提(Erica Lafferty)表示她在家裡收到威脅信函，說要強暴她。

破產 德州 康乃狄克州

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