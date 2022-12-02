我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

網紅把高爾夫球打進大峽谷 只被罰285元 網友炸鍋

編譯周辰陽／即時報導
TikTok明星西格蒙德（圖）之前發布自己把高爾夫球打進大峽谷的影片，原本可能面臨5000美元罰款跟坐牢6個月，但結果卻只需繳納285美元，讓不少網友留言表示不能接受。(取材自Instagram)
TikTok明星西格蒙德（圖）之前發布自己把高爾夫球打進大峽谷的影片，原本可能面臨5000美元罰款跟坐牢6個月，但結果卻只需繳納285美元，讓不少網友留言表示不能接受。(取材自Instagram)

今日美國報的《FTW Outdoors》1日報導，美國TikTok明星西格蒙德（Katie Sigmond）之前發布了她把高爾夫球打進大峽谷的影片，原本可能面臨5000美元罰款跟坐牢6個月，但結果卻只需繳納285美元，讓不少網友留言表示不能接受，認為罪罰並不相當。

西格蒙德在TikTok有690萬用戶跟隨，在IG也有3百萬粉絲，於10月上網發布了自己在馬瑟觀景點（Mather Point）附近揮桿的影片，可見到她把一顆高爾夫球打進了峽谷，球桿也跟著脫手飛出、據報同樣掉進峽谷。

儘管西格蒙德隨後把影片下架，但仍被其他網友上傳到網路論壇Reddit保留起來。根據「亞利桑納共和報」（The Arizona Republic）的報導，執法機關後來查到了西格蒙德，她被控犯下3項B類輕罪（Class B misdemeanors），分別是將物品扔進大峽谷、亂丟垃圾跟行為不檢製造危險狀況，最後僅因行為不檢與將物品扔或投入峽谷被傳喚，最高可處5000美元罰款跟有期徒刑6個月。

西格蒙被責令繳納60美元手續費在內的285美元罰款（折合台幣約8700元），主管單位向媒體證實11月15日收到了她繳納的155美元與130美元等兩筆付款，網友們則毫不意外地持批判態度，甚至湧進她在IG置頂的照片留言開轟。

根據報導，認為懲罰太輕的網友發文指出，「請提高亂丟垃圾或把表演愚蠢特技的懲罰以遏止進一步破壞，低於300美元不具威懾力」、「應該給予5千美元的最高罰款」、「還是比在Top Golf（高爾夫球練習場）吃一頓跟喝幾杯更便宜」、「迪士尼樂園之旅的花費比她的罰金還多」。

有位網友則在今日美國報的《FTW Outdoors》留言，「咱們瞧瞧，罰她幾百美元，而她從影像中賺了幾千美元。對此表現得很天真。她正在做真正聰明的生意」。

TikTok 迪士尼 樂園

上一則

馬斯克再有驚人之舉 人腦連接電腦明年或人體試驗

延伸閱讀

星巴克咖啡網紅款也能半價享用 只要擅用點單技巧

星巴克咖啡網紅款也能半價享用 只要擅用點單技巧
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
新州網紅貓咪「魚多夫」 順利找到新家啦

新州網紅貓咪「魚多夫」 順利找到新家啦
傳熱戀黃曉明、飯局愛相隨 網紅首度否認 喊告造謠者

傳熱戀黃曉明、飯局愛相隨 網紅首度否認 喊告造謠者

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬