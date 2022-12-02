網紅把高爾夫球打進大峽谷 只被罰285元 網友炸鍋

TikTok明星西格蒙德（圖）之前發布自己把高爾夫球打進大峽谷的影片，原本可能面臨5000美元罰款跟坐牢6個月，但結果卻只需繳納285美元，讓不少網友留言表示不能接受。(取材自Instagram)

今日美國報的《FTW Outdoors》1日報導，美國TikTok 明星西格蒙德（Katie Sigmond）之前發布了她把高爾夫球打進大峽谷的影片，原本可能面臨5000美元罰款跟坐牢6個月，但結果卻只需繳納285美元，讓不少網友留言表示不能接受，認為罪罰並不相當。

西格蒙德在TikTok有690萬用戶跟隨，在IG也有3百萬粉絲，於10月上網發布了自己在馬瑟觀景點（Mather Point）附近揮桿的影片，可見到她把一顆高爾夫球打進了峽谷，球桿也跟著脫手飛出、據報同樣掉進峽谷。

儘管西格蒙德隨後把影片下架，但仍被其他網友上傳到網路論壇Reddit保留起來。根據「亞利桑納共和報」（The Arizona Republic）的報導，執法機關後來查到了西格蒙德，她被控犯下3項B類輕罪（Class B misdemeanors），分別是將物品扔進大峽谷、亂丟垃圾跟行為不檢製造危險狀況，最後僅因行為不檢與將物品扔或投入峽谷被傳喚，最高可處5000美元罰款跟有期徒刑6個月。

西格蒙被責令繳納60美元手續費在內的285美元罰款（折合台幣約8700元），主管單位向媒體證實11月15日收到了她繳納的155美元與130美元等兩筆付款，網友們則毫不意外地持批判態度，甚至湧進她在IG置頂的照片留言開轟。

根據報導，認為懲罰太輕的網友發文指出，「請提高亂丟垃圾或把表演愚蠢特技的懲罰以遏止進一步破壞，低於300美元不具威懾力」、「應該給予5千美元的最高罰款」、「還是比在Top Golf（高爾夫球練習場）吃一頓跟喝幾杯更便宜」、「迪士尼樂園 之旅的花費比她的罰金還多」。

有位網友則在今日美國報的《FTW Outdoors》留言，「咱們瞧瞧，罰她幾百美元，而她從影像中賺了幾千美元。對此表現得很天真。她正在做真正聰明的生意」。