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隱瞞黴菌汙染藥物致2012年爆發腦膜炎 藥房東主判刑1年

記者顏伶如／綜合報導
「新英格蘭調製藥局」57歲合夥人康尼葛里亞洛(前)，因密謀欺騙美國食品暨藥物管理局，1日被判坐牢一年。圖為他2018年到法院出庭檔案照。(路透)
「新英格蘭調製藥局」57歲合夥人康尼葛里亞洛(前)，因密謀欺騙美國食品暨藥物管理局，1日被判坐牢一年。圖為他2018年到法院出庭檔案照。(路透)

麻州佛明罕(Framingham)一家調製藥局(compounding pharmacy)由於藥品遭黴菌污染，導致2012年爆發真菌性腦膜炎(fungal meningitis)傳染導致百餘人喪生，合夥人涉嫌對衛生主管機關隱匿問題以逃避監督，1日遭聯邦法院法官判處一年有期徒刑。

新英格蘭調製藥局」(New England Compounding Center，NECC)製造的類固醇藥品遭黴菌污染，導致全美共計793人生病，其中100多人死亡。與「新英格蘭調製藥局」有關的14人遭到起訴。

藥局57歲合夥人康尼葛里亞洛(Gregory Conigliaro)涉嫌對於藥局發生感染事件密謀欺騙食品暨藥物管理局(FDA)，去年便已遭到聯邦上訴法院定罪。麻州聯邦區域法院法官史特恩斯(Richard Stearns)1日宣判康尼葛里亞洛刑期為坐牢一年。

這起案件的被告包括該藥局前總裁卡登(Barry Cadden)以及前督導藥劑師陳葛倫(Glenn Chin，音譯)，定罪罪名包括敲詐勒索 、詐騙錢財，分別被判處14年半、10年半有期徒刑。

康尼葛里亞洛是卡登的妹夫，先前並未因為藥品污染而被起訴，但檢方指出，康尼葛里亞洛在案發前十年就對衛生機關說謊，目的是讓藥局可以繼續營業，結果污染事件釀成悲劇。

檢方指出，康尼葛里亞洛與藥局其他主管串通欺騙食品暨藥物管理局，讓主管機關以為該藥局是一般藥局，只須受到州政府監督即可，事實上藥局卻有製造藥品的業務，依法應該受到更嚴格的管控。

藥局 新英格蘭 麻州

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