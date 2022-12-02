把非裔客名字寫成猴子 星巴克員工被停職

馬里蘭州非裔婦女莫妮克·普格向媒體投訴，她11月19日在安納波利斯購物中心的星巴克買咖啡時，店員在叫號單上將她的名字寫成「猴子」。(NBC電視畫面截圖)

馬里蘭州非裔 婦女莫妮克·普格(Monique Pugh)向媒體投訴，她11月19日在安納波利斯購物中心的星巴克 買咖啡 時，店員在叫號單上將她的名字寫成「猴子」。

普格說，她是這家店的20年老顧客，前台店員問她名字時，她說叫「莫妮克」，點完後開始坐等。

普格發現，她前面的顧客都是等咖啡做好後，聽店員點名去取餐。她點的咖啡端出時，店員的表情有點怪，沒有叫名就轉身離去。普格一看咖啡杯上寫了個「猴子」，感覺疑惑。

普格問一個男店員，是不是她的咖啡，但對方很不耐煩，與她爭論，兩人爭執期間她意識到，猴子是寫在咖啡杯顧客姓名處，而她當時是店裡的唯一非裔人士。

普格追問店員，對方聳了聳肩，說是個錯誤，但沒有道歉，只是退錢給她。

星巴克公司證實了這一事件，表示接單店員已被停職，而且這家店是加盟店。公司表示已對店員進行多元化和包容性的培訓，並向普格道歉。

普格說，事發當天她打了星巴克的客服電話，當地店經理來電並留言，但將她的名字唸錯。普格說，經理表示店員是多族裔，他自己就是西語裔，理解她的不悅，願意為她免費提供一杯咖啡和一個三明治。

普格拒絕對方的免費餐點，認為「不被尊重」。咖啡店業主也與她聯繫和道歉，表示事件不是故意的。店主說，被停職的店員是本地白人，完成了職場的反歧視訓練。

加盟店的老闆也向普格道歉，說對肇事員工採取了行動。星巴克公司證實，「猴子」一詞已從公司的系統中刪除，將不能作為顧客的名稱出現在訂單上，也不能出現對顧客不敬的其他字眼。