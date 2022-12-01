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殺夫妻還啃臉 佛州男6年後認罪 「精障」免坐牢

殺夫妻還啃臉 佛州男6年後認罪 「精障」免坐牢

編譯陳韻涵／綜合1日電
25歲的哈洛夫(圖中穿條紋衫者)六年前隨機殺害一對夫妻並啃臉，他以精神錯亂為由逃過刑期。(美聯社)
25歲的哈洛夫(圖中穿條紋衫者)六年前隨機殺害一對夫妻並啃臉，他以精神錯亂為由逃過刑期。(美聯社)

佛州法官上月28日接受一名被告的認罪協議，這名犯案時還是大學生的兇手哈洛夫(Austin Harrouff)於2016年隨機殺害一對恩愛夫妻，如今25歲的他認罪，並以精神錯亂為由逃過刑期。

佛州電視台WPLG報導，哈洛夫落網時被警方發現他正在啃噬男性受害者的臉部，如今哈洛夫將被送往監督嚴密的精神疾病機構，拘留至醫師和法官認定他不會再對社會造成危害為止。

兩名精神科醫師鑑定，哈洛夫19歲行兇時「急性精神病發作」、無法判斷是非，巡迴法官包爾接受上述理由後(Sherwood Bauer)做出裁定。

2016年時19歲的哈洛夫，隨機殺害一對夫妻後還啃受害者的臉部。(美聯社)
2016年時19歲的哈洛夫，隨機殺害一對夫妻後還啃受害者的臉部。(美聯社)

被害人遺族家屬無法接受法官的判決，受害夫妻分別是59歲史帝芬森(John Stevens)和53歲蜜雪兒‧密歇康‧史帝芬森(Michelle Mishcon Stevens)。

蜜雪兒的姊妹辛蒂‧密歇康(Cindy Mishcon)說：「我們在此等待兩宗謀殺案的刑期判決，結果判決不禁令人聯想到『白富男司法』(White rich boy justice)。」

2016年8月15日，哈洛夫持開山刀，隨機闖進史帝芬森夫婦位於在佛州特切斯塔(Tequesta)家中的車庫殺人。

法律文件顯示，棕櫚灣郡警員獲報到場後，發現哈洛夫正像狗一般啃咬史帝芬森的臉，還發出嘷叫聲。

哈洛夫落網後被送醫，期間還吐出人肉；他當時告訴警方，「幫我，我吃壞了肚子」，隨後解釋他曾吃人。

當局表示，哈洛夫犯案後驗毒顯示，體內無毒物反應。

包爾聽過被害者家屬的動人證詞後，依然根據檢察官建議，接受被告認罪並裁決宣判。

蜜雪兒的姊妹茱蒂‧布魯斯(Jodi Bruce)說，「我對檢察長辦公室的決定感到失望，沒有人像我們一樣在意或關心此案，他們打從第一天就該關切。」

布魯斯說，她感覺檢察官「完全放棄」此案，形容蜜雪兒是家族的「一切」，「我的家庭破碎，永難修復，我的姊妹是最好的人，會為任何人做任何事。」

布魯斯責怪哈洛夫的牙醫父親魏德‧哈洛夫(Wade Harrouff)當時在一場槍展上，購買兇刀送給還是青少年的兒子，哈洛夫拿到刀子隔天就犯案。

史帝芬森的女兒艾畢(Ivy)責怪哈洛夫的家長，未能盡早讓舉止怪異的兒子就醫，指他是「殺人犯、惡魔」，以及「不為自身行徑負責的懦夫」。

蜜雪兒 佛州 檢察官

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