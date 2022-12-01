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維州駕車警奔加州 殺網戀少女3家人 遇警槍戰自殺身亡、少女獲救

記者胡玉立／綜合報導
凶宅30日仍被封鎖，當地居民在宅前擺置鮮花蠟燭悼念死者。(美聯社)
凶宅30日仍被封鎖，當地居民在宅前擺置鮮花蠟燭悼念死者。(美聯社)

加州警方30日宣布驚人案件，維吉尼亞州華盛頓郡警員、28歲的愛德華茲(Austin Lee Edwards，見圖，美聯社)在網上冒充17歲男孩，向一名15歲加州少女索取裸照，然後駕車前往加州河濱郡(Riverside)殺死少女的母親和祖父母、放火燒了他們家並帶走少女，25日愛德華茲與納汀諾縣(San Bernardino)警方槍戰後，自殺身亡；少女獲救後正接受創傷諮商。

少女家人和警方30日舉行記者會。警方稱，愛德華茲疑似在網上冒充青少年與該少女建立戀愛浪漫關係，透過假身份騙得她個人信息。警方正在調查他是否還傷害其他未成年人。

此案諸多細節仍待釐清，包括少女是否為首次與愛德華茲面對面接觸？是否知道他要來加州？是否被脅迫與他一起離開？愛德華茲為何殺死她家人？凶案何時及如何發生？河濱市警察局長岡薩雷斯(Larry Gonzalez)表示，目前已知愛德華茲向女孩索取性感照片，而她停止與他聯繫；「我們目前不認為她與謀殺案有任何關連。」

警方指出，愛德華茲將車停在鄰居車道上，步行到少女家中殺死她家人，25日與女孩一起離開。鄰居報警表示，少女似乎遇險並遭到一名男子騷擾；鄰居報案時提到愛德華茲所開的可疑車輛。警方追查發現那是愛德華茲的紅色起亞汽車，迅速循線在南加州追踪到愛德華茲。

案發時，愛德華茲是維吉尼亞州華盛頓郡警員。當地執法機構表示，他沒有表現出任何令人擔憂的行為，背景調查期間也沒有顯露任何問題。岡薩雷斯稱，看到執法人員捲入如此髮指罪行「令人作嘔」。

在洛杉磯市中心東南約50哩的河濱市住宅發現的屍體，已被確認為少女分別為69歲、65歲的祖父母，以及38歲的母親布魯克·維內克(Brooke Winek)。

布魯克的妹妹布蘭丁(Michelle Blandin)30日在記者會淚流滿面地懇求所有家長和監護人以這場人倫悲劇作為警惕，重視網路安全。她說：「當你和孩子談論他們網路行為的危險性時，請以我們為例；讓我們的真實故事幫助您教導孩子。」

加州 維吉尼亞州 警察

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