高溫助虐 龍捲風狂掃南部、掀走屋頂 至少2人死亡

龍捲風肆虐東南數州；阿拉巴馬州一處連棟公寓的屋頂全部都被龍捲風吹走了。(美聯社)

氣象局的警告30日應驗，龍捲風 在1949年以來最高溫 助威下，在南部各地肆虐，摧毀密西西比州一個消防站，損壞無數住家，掀走公寓住宅的房頂，居民被困在雜貨店，更在阿拉巴馬州 釀成樹倒壓屋、至少二死的悲劇。

國家氣象局事先就警告說，暴風圈往東移向德州時，會產生強力龍捲風，加上南部各地創紀錄的高溫，風勢對2500萬居民構成威脅。墨西哥灣沿岸的密西西比、阿拉巴馬、佛州和喬治亞州仍在極端氣候的威脅中。氣象局從29日下午到30日早上，總部發布了73個龍捲風和120個強烈雷風暴警告。

阿拉巴馬州蒙哥馬利郡緊急事故管理局局長桑頓(Christina Thornton)說，該郡北部平林(Flatwood)一家移動住宅被風吹倒下的樹木壓垮，兩人不幸被壓死。她說附近也有不少人受傷，搜救人員直到30日早上還在挨家挨戶提供必要救援。當地警察局已在附近教堂開設避難中心。

地方電視台說，阿州西部的優濤(Eutaw)鎮上，15戶公寓住家的屋頂半夜被掀走，鎮警局長江森說，路上滿是電線和被吹倒的樹木，「天一亮，我們就要一家一家進去搜尋，看看是否還有人被困。」

阿州海爾郡(Hale County)內也有不少房屋遭颶風損毀，郡緊急事故管理局局長魏登(Russell Weeden)說，約三分之一居民的房子是經不起颶風的移動屋。「我看到很漂亮的移動住宅剛剛綁緊，但龍捲風一來，一點機會都沒有。」

路易斯安納州卡爾德維爾區警長班內特(Clay Bennett)說，暴風襲擊下不少房屋東倒西歪，造成兩人受傷。

密州郎茲郡緊急事故管理局長勞倫斯( Cindy Lawrence)說，郡內有一家雜貨店被龍捲風損壞，消防站被吹毀，一家民宅倒塌，幸好沒人受傷。