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私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

中央社／紐約29日報導
美國億萬富豪、私募股權公司阿波羅全球管理公司共同創辦人布萊克遭一名女子提告性侵。（路透）
美國億萬富豪、私募股權公司阿波羅全球管理公司共同創辦人布萊克遭一名女子提告性侵。（路透）

美國億萬富豪、私募股權公司阿波羅全球管理公司共同創辦人布萊克遭一名女子提告性侵。該女子指控，布萊克20年前在已故性犯罪者艾普斯坦曼哈頓豪宅中性侵她。

路透報導，原告皮爾森（Cheri Pierson）表示，當時她是手頭拮据的單親媽媽，曾為艾普斯坦（Jeffrey Epstein）做過5次按摩，每次收取300美元，此後艾普斯坦於2002年春季安排她以同樣價格為阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）共同創辦人布萊克（Leon Black）按摩。

她指出，布萊克不僅身高比她高20公分，體重也是她的2倍多，布萊克在未取得她同意的狀況下性侵她，導致她無法反抗，並造成「極難忍受的疼痛」。

布萊克的律師艾斯特里契（Susan Estrich）則稱皮爾森的指控「絕非事實，也是藉著威脅破壞名譽來勒索布萊克先生計畫的一部分…我們打算駁回這些毫無根據的指控。」

皮爾森在曼哈頓的紐約州法院提出訴訟，要求布萊克就性侵、蓄意造成情緒困擾提供損害賠償，同時也將追究艾普斯坦的過失責任。

去年6月，皮爾森的律師事務所Wigdor LLP也曾代表前俄羅斯模特兒嘉妮伊娃（Guzel Ganieva）控告布萊克誹謗，稱對方謊稱她指控布萊克強暴後又試圖勒索他。

據富比世雜誌（Forbes），布萊克的身家高達90億美元。

性侵 艾普斯坦 曼哈頓

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