我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

美白霜購自海外 明州婦視力受損 全家人恐汞中毒

記者顏伶如／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)報導，明尼蘇達州毒物管制中心(Minnesota Poison Control System)調查發現，一名婦人使用美白面霜含有毒成分，汞含量超標，使她喪失部分視力，全家人也面臨汞中毒風險。

調查報告指出，檢測人員在婦人家中的孩子臥室、寢具、毛巾以及洗衣間等地點，都驗出高劑量水銀。

前往婦人家中實地調查的明州毒物管制中心專家巴特杜爾夫(Erin Batdorff)表示，民眾對於汞污染通常沒有概念，但有毒物質的確存在，肉眼無法判斷，也聞不出來。她說：「由於標籤裡沒寫，消費者根本無法知道面霜裡是否含汞。」

調查報告裡並未公布婦人身分。巴特杜爾夫率領的毒物調查團隊接獲醫師通報指出，一名婦人出現疑似汞中毒的諸多症狀，包括失眠、腿部疼痛、肌肉無力、疲憊等，最後失去某些周邊視覺(peripheral vision)，檢查結果顯示婦人血液、尿液的水銀指數極高。

巴特杜爾夫說，從臨床診斷經驗來看，汞中毒患者最常出現的症狀是手、腳部位出現刺痛或麻木感，婦人喪失部分視力則屬於較為極端的案例，已經留下永久傷害。她說，這名年輕婦人的視力將無法復原，這起案例令人感到害怕與憂心。

巴特杜爾夫指出，可能有更多消費者因為接觸到有毒成分，同樣面臨汞中毒風險，只不過症狀還沒有出現。

調查人員在2021年、2022年兩度前往婦人家中採樣檢測，結果發現婦人使用的美白面霜就是汞中毒的接觸來源。婦人表示美白面霜是在海外地區購得，並說已經不再使用。檢測結果發現，美白面霜包裝上的標籤雖然沒有註明含汞，但汞含量其實高達安全標準的數千倍。

調查報告指出，接下來的一年裡，婦人體內水銀劑量持續累積，尿液水銀指數達道每升46.6微克(micrograms/liter)，通常安全範圍則為每升5微克。婦人家中多處地點汞含量超標，全家人都面臨汞中毒風險，包括婦人穿過的衣服跟家人衣物一起清洗，導致水銀污染。

調查人員2022年再度前往婦人家中採樣，發現兩件婦人在明州當地市場購買的美容產品，其中一件已經用完的非美白類產品檢測發現汞含量嚴重超標，另一件尚未使用的產品同樣大量含汞。

這名婦人的兒女接受尿液檢測後發現水銀指數也偏高，但沒有婦人嚴重。

檢測 指數 明州

上一則

阿茲海默藥30年來重大突破 可延緩類澱粉蛋白堆積

延伸閱讀

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
8旬婦睡醒眼中風 好發3族群要注意

8旬婦睡醒眼中風 好發3族群要注意
眼睛癢不停 顯微鏡驚見百蟲蠕動

眼睛癢不停 顯微鏡驚見百蟲蠕動
慈濟大愛眼科車 即日起服務各學區

慈濟大愛眼科車 即日起服務各學區

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳