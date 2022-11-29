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小飛機撞馬州輸電塔 2人重傷12萬用戶停電

編譯周芳苑／綜合28日電
一架小飛機27日傍晚在馬里蘭州撞上輸電塔，飛機懸吊在離地10層樓高處，援救人員直到隔日凌晨才救出受傷的駕駛和一名乘客；這次意外造成數萬戶斷電。（美聯社）
一架小飛機27日傍晚在馬里蘭州撞上輸電塔，飛機懸吊在離地10層樓高處，援救人員直到隔日凌晨才救出受傷的駕駛和一名乘客；這次意外造成數萬戶斷電。（美聯社）

一架小飛機27日在馬里蘭州撞上輸電塔，飛機懸吊在離地10層樓高處，援救人員直到28日才救出受傷的駕駛和一名乘客；這起意外造成數萬戶斷電。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)消防局長戈德斯坦(Scott Goldstein)說，這架小飛機27日下午5點40分左右墜落在支撐高壓線的電塔上，之後便困在離地約100呎(30米)高處；事故地點距華盛頓特區郊區蒙哥馬利郡機場(Montgomery County Airpark)約一哩，周邊地區大停電、地鐵因此延誤。

現場視頻顯示，事發後不久，大批援救人員和車輛包圍電塔；蒙哥馬利郡消防救援局發言人皮林格(Pete Piringer)說，事發時有雨有霧。

皮林格說，飛機撞上輸電塔時，輸電線還通著電，救援工作更形複雜；電力工作人員在確定飛行員和乘客安全無虞後，28日凌晨12點15分左右將飛機固定在塔上，隨後救出受傷的兩人。

州警確認飛行員是來自華盛頓特區的65歲男子默克爾(Patrick Merkle)，乘客是路易斯安納州的66歲女子珍·威廉斯(Janet Williams)；兩人都受重傷，但無生命危險。

聯邦航空管理署(Federal Aviation Administration)聲明，發生事故的單引擎小飛機從紐約白原鎮(White Plains)起飛，航管局、全國交通安全委員會(National Transportation Safety Board)和馬里蘭州警方仍在調查中。

公用事業公司Pepco稱，蒙哥馬利郡約12萬用戶暫時斷電，但在受害者獲救前，大部分用戶已恢復供電。受停電影響，公立學校系統28日停課。

馬里蘭州 地鐵 路易斯安納州

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