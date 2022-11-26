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非裔男綁架性侵64歲亞裔婦 法官指他太危險：不得保釋

編譯周芳苑／綜合25日電

26歲的麻州非裔男子林奇 (Christian M. Lynch)本月12日涉嫌在昆西市(Quincy)綁架、性侵一名64歲亞裔婦女，還將對方假牙打掉；他本周出庭時被法官認定「太危險」，裁定不得保釋。

在23日聽證會上，法官裁判林奇若被保釋，對當地社區構成危險，居民開始擔心自身安危。

受害的婦女於事發當天上午7時多在麻州波士頓地鐵MBTA Wollaston車站遭到綁架，被用車載到一間公寓；檢察官指出，接下來的11個小時她受盡折磨，包括被捆綁、勒喉和性侵。

諾福克郡助理檢察官麥克勞克林(Beth McLaughlin)告訴法官，嫌犯將被害人打到假牙都掉下來，之後還給她戴上手銬腳鐐，用膠帶封住她的嘴。

當天下午6時左右，受害人被拋棄在布羅克頓(Brockton)的Westgate Mall購物中心停車場，一名路人聽到她的尖叫隨後打911報警。

檢方指出，林奇犯案後到店裡購買清潔用品和新床墊，第二天他在他家附近一家便利商店被捕。

林奇辯稱他與被害人的接觸是出於雙方自願，他告訴警方他已厭倦使用約會應用程式， 他還說「這次我是出門去約會」。

據報，監視錄像畫面顯示林奇強迫被害人上車的經過；在此之前，他曾鎖定另一亞裔女性，但該名女子設法逃脫，迄今未與當局聯繫。

林奇此前曾因性侵、綁架、勒死以及襲擊和毆打六旬婦女而被傳訊，他還被控企圖綁架、性侵，上個月他還涉嫌曾向一名婦女暴露下體。

性侵 亞裔 麻州

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