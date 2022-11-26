頻喊「去吃狗肉配飯」 西雅圖非裔婦種族歧視辱罵華女

抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)日前上傳視頻，畫面顯示在西雅圖國會山(Capitol Hill)社區一處殼牌石油公司(Shell)加油站，遭一名非洲裔婦女多次大喊：「去吃狗肉配飯。」

史蒂芬妮在抖音發布的視頻畫面顯示，開著紅色迷你貨車、戴著眼鏡的非洲裔婦女多次大喊：「去吃狗肉配飯」，並多次以「母狗」稱呼拿手機拍攝的史蒂芬妮。非裔 婦女大罵髒話及種族歧視 用詞之際，同行孩子就在她身邊。

錄影畫面顯示，對於史蒂芬妮質問為何以種族歧視言論辱罵，非洲裔婦女回答：「這樣又不違法。」

史蒂芬妮除了拍下非裔婦人的面貌，也拍下婦人駕駛車輛的車牌號碼。

對於網友詢問整起事件的來龍去脈，史蒂芬妮回應表示，目睹這名非裔婦人在加油站附設商店裡，對一名年長亞裔 員工不禮貌，只因為亞裔員工沒有立即招呼，非裔婦人結帳時就把現金用力丟在櫃台上。

她表示，由於上前質疑非洲裔婦人的言行，結果立即遭到種族歧視辱罵。

有網友詢問是否史蒂芬妮先對非裔婦人做出種族歧視發言，才會遭到反罵；她說絕對沒有婦人口出不敬。她在後續視頻中說：「我不該管閒事，明哲保身就好，但我沒有選擇那麼做。我站出來講話，一點都不後悔。」

西雅圖地區亞裔記者強納生‧崔(Jonathan Choe)尋線查出非裔婦人姓名為拉多娜‧瑞奇(Ladonna Richie)，並前往瑞奇住處，希望聽取婦人說法。

強納生‧崔21日在推特發文且附上影片指出，多次讓瑞奇有機會説明立場，「但她只是叫我去吃狗肉配飯，然後朝我丟石頭」。

他表示，瑞奇對於傷害亞裔族群的種族歧視發言毫無悔意。

強納生‧崔在推特發文中寫道，前往事件發生地點的加油站查證時，加油站老闆李湯米(Tommy Lee，音譯)的說法驗證史蒂芬妮所言為真。

李湯米表示，非常感謝史蒂芬妮為亞裔店員挺身而出。

The Post Millennial報導，史蒂芬妮說並不打算向警方報案，雖然某些網友對她描述事件經過做出酸言酸語的批評，但她無怨無悔。