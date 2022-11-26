夫妻拒測手提行李硬上飛機 全部乘客被迫請下機

一段在Instagram上發布的抖音 (TikTok)側錄影像顯示，美國邊疆航空(Frontier Airlines)一航班起飛前遇到旅客鬧事，一對夫妻未通過手提行李及登機證檢查便衝進機艙，並聲稱他們「累了」而拒絕離開，機組人員告知除非他們下機，否則飛機不會起飛，夫妻倆因此在機艙內大吵大鬧，引起整機乘客不滿，最終所有乘客被迫下飛機，以便警方介入處理。

影片畫面顯示，兩名航空公司員工勸導這對夫妻，但兩人仍不為所動，機組人員表示：「你們必須出來，否則我們就得請所有人下飛機。」

接著其他數十名乘客對該夫妻怒吼，要求他們下機。

錄影的乘客說：「因為他們不想下飛機，我們所有人都得離開，他們說『如果我們下去，你們也得跟我們一起』。」

乘客憤怒不已，不滿情緒持續升溫，眾人不斷要求這對夫妻下機。

這對鬧事夫妻厲聲回擊：「我們跟你們一樣付了機票錢，我們像你們全部一樣付了錢，我不會離開。」

「懂了嗎？我們累了！我們已經花錢飛了他ｘ的20小時，你們不懂我們從5時20分以來XX的經歷了什麼。我們提早兩個小時到這個機場 ，我們累了，我們哪裡都不去。」

在抖音發布這段影片的乘客表示，在所有乘客被迫離開機艙後，這對夫妻最後被帶下飛機。

文字敘述說明：「我們下機後，警察 登機將他們帶離，然後我們須重新掃瞄檢查才能回機艙。因為這對小丑延誤了兩小時。」影片稱該對夫妻現在已被列入禁飛名單。

這段影片並未指出該航班編號或起飛機場。邊疆航空亦尚未針對此事件置評。