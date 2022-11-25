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艾普斯坦性侵案 德意志銀行、摩根大通被控提供買春費用

記者胡玉立／綜合報導
已故荒淫富豪艾普斯坦涉嫌性虐待官司中的兩位原告伊莉莎白·史登(左)及莎拉·蘭珊(右)，24日控告德意志銀行和摩根大通集團涉嫌協助艾普斯坦的買春行為。(美聯社)
已故荒淫富豪艾普斯坦涉嫌性虐待官司中的兩位原告伊莉莎白·史登(左)及莎拉·蘭珊(右)，24日控告德意志銀行和摩根大通集團涉嫌協助艾普斯坦的買春行為。(美聯社)

已故荒淫富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌性虐待官司中的幾位女性原告，24日向紐約聯邦法院分別提告德意志銀行(Deutsche Bank AG)和摩根大通集團(JPMorgan Chase  & Co)。她們指控這兩家大銀行為其客戶艾普斯坦涉及的性交易活動提供方便，忽視他的行徑早已亮起紅燈。兩樁集體訴訟都要求銀行提供未指明金額的經濟損失賠償。

針對德意志銀行提的集體訴訟，引用了紐約州金融監管機構調查該銀行與艾普斯坦關係的許多結論；針對摩根大通的訴訟則提到了艾普斯坦與一位前摩根大通高管之間的關係；這一關係受到英國監管機構調查。

控告摩根大通的未具名原告之一據傳是紐約市前芭蕾舞演員，她被另一名年輕女性招募，於2006年至2013年間遭艾普斯坦性虐待；她聲稱她還被轉介給他的朋友。訴訟稱，艾普斯坦從摩根大通提取大筆現金，做為付給她和其他女性的買春費用。

另一位控訴德意志銀行的女性，在2003年至2018年間遭到艾普斯坦性虐待並被轉介給他的朋友，也因性行為獲得現金報酬。該訴訟稱，德意志銀行無視艾普斯坦向眾多年輕女性付款和大量提取現金等危險訊號。紐約監管機構發現，艾普斯坦及其相關合夥人在德意志銀行擁有40多個帳戶。

訴訟稱，兩家銀行銀行都與艾普斯坦合作多年，也都協助並參與了艾普斯坦涉嫌的性交易，讓他可以支付買春費用，銀行則從艾普斯坦的活動中獲利。艾普斯坦2008年在佛羅里達州法院認罪，2019年在等待聯邦性交易指控審判時死於獄中。

這些訴訟指控兩家銀行幫助艾普斯坦獲取帳戶和現金，違反人口販運法。

紐約州金融監管機構2020年對德意志銀行處以1億5000萬元罰款，原因是未能妥善監控銀行與被定罪性犯罪者的交易等失誤。德意志銀行當時表示，接受艾普斯坦這名客戶是錯誤的，他們承認其流程有缺失，已從錯誤中吸取教訓。

艾普斯坦 紐約州 紐約市

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