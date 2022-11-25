滴血騙案女主犯 荷姆斯將在低設防監獄服刑

聯邦法官建議，因詐欺被定罪的Theranos公司創辦人荷姆斯在德州低度設防拘留營服刑，家人可以在周末探視懷有身孕的她。(美聯社)

聯邦法院法官建議，今年1月遭陪審團定罪、上周被判處11年有期徒刑的Theranos生化新創公司前任創辦人伊莉莎白‧荷姆斯 (Elizabeth Holmes)，可以在德州 低度戒備拘留所服刑。

荷姆斯遭控包括詐騙、密謀犯罪等多項罪名；加州北區美國聯邦地區法院法官戴維拉(Edward Davila)18日下令目前懷有身孕的荷姆斯，明年4月前往德州低度戒備拘留所報到服刑。戴維拉同時指出，荷姆斯可以接受家人探視，與家人的互動將有助於荷姆斯悔過。服刑期滿後，荷姆斯還要接受法院監管三年。

對於法官的裁決，荷姆斯有14天時間可提出上訴；荷姆斯辯護律師說，將根據上訴結果，極力向法院爭取讓荷姆斯交保獲釋。

荷姆斯2003年創立Theranos生化新創公司，聲稱研發成功驗血新技術，只需要一滴血便可檢查多種指數，確定各種疾病，其實卻是蒙蔽投資人的吸金詐騙。

荷姆斯對法官說，對於所作所為非常後悔，如果可以重來，許多決策都會做出不一樣的決定。

法官建議的低度戒備拘留所設於德州布萊恩(Bryan)，位於休士頓北方約100哩，是一座女子監獄 。聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)網站資料顯示，布萊恩女子監獄有539名受刑人，周末時允許訪客探視；每名受刑人一次可與五名成人與五名兒童見面。

受刑人每天早晨6時起床，服裝只能穿淡綠色、灰色或白色。荷姆斯過去以黑色套頭上衣造型著稱，類似她所崇拜的偶像蘋果公司(Apple)共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)生前的打扮。

布萊恩女子監獄與知名電視節目主持人瑪莎·史都華(Martha Stewart)20年前在西維吉尼亞服刑的設施類似，監獄園區裡有網球場、田徑跑道。不過，受刑人諮詢顧問帕波爾尼(Justin Paperny)說，荷姆斯家人都住在加州，前往德州探監恐怕較為不便，花費也頗高。