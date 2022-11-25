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控川普27年前強暴被指「騙局」 受害作家加告毀謗

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普性侵官司的原告、專欄作家卡若爾24日第二度控告川普。(美聯社)
前總統川普性侵官司的原告、專欄作家卡若爾24日第二度控告川普。(美聯社)

前總統川普涉嫌在27年前性侵專欄作家卡若爾(E. Jean Carroll)疑案，有新發展；受害人24日再度提告川普，這次增加一條「毀謗」受害人的罪狀。

卡若爾在曼哈頓聯邦法院提出的新告訴，除了維持第一次官司中所陳述的細節：27年前在波多夫古德曼百貨公司更衣室內遭到川普性侵，這次又增加「傷害」(battery)情節。

現年78歲的卡若爾根據24日生效的紐約州「成年倖存者法」，第二度控告川普。該法讓受害人對多年前發生的事，即使過了法律追溯期限，可以在一年內對施暴方提出告訴。

現年76歲的川普否認卡若爾的指控，說當時並不認識她，何況「她不是我的菜」。

川普首度否認性侵卡若爾在2019年6月，五個月後卡若爾告川普毀謗。

但當時川普尚在總統任內，因此他自稱擁有法律免責權。目前此官司還在等待上訴法院裁決。

今年10月12日，川普再度在自己創建的社群媒體Truth Social上否認強暴卡若爾，還說她說謊、製造騙局，惹得她第二度提告他毀謗。

若法院認定美國政府就是被告，那卡若爾控告川普的第一宗官司，可能就會敗訴，因為美國政府有免受毀謗指控的豁免權。即使如此，也不影響她在感恩節時提出第二起官司，因為被告2021年1月離開白宮後，即是一般公民。

卡若爾在訴狀中有提出賠償要求，數額不詳。至於加控川普「傷害」她的原因，則是川普對她造成的心理創傷，讓她一輩子無法再和其他人相戀，發展穩定的伴侶關係。

第一起官司原定2023年2月6日由地區法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)主持審判，但因上訴法院的裁決還沒下來，可能會延期。

卡若爾的律師羅伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)以兩案基本重疊為由，要求法院於4月10日將兩案併審。

川普的律師艾琳娜‧哈巴(Alina Habba)則主張5月8日開庭審理第一案即可。她說，延後審判比較有道理，因為川普還沒聘任負責第二起官司的律師。

川普 性侵 社群媒體

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