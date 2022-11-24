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給遭性侵女童墮胎藥 印州醫生出庭辯護

記者顏伶如／綜合報導
印地安納州醫師凱特琳‧柏納德因提供墮胎藥給一名遭性侵懷孕的十歲女童而被調查。圖為她今年6月底在一場支持女性生育權活動上致詞。(美聯社)
印地安納州醫師凱特琳‧柏納德因提供墮胎藥給一名遭性侵懷孕的十歲女童而被調查。圖為她今年6月底在一場支持女性生育權活動上致詞。(美聯社)

聯邦最高法院今年6月底推翻墮胎權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後幾周，印地安納州印地安納波里斯(Indianapolis)醫師凱特琳‧柏納德(Caitlin Bernard)提供墮胎藥給一名來自俄亥俄州、遭受性侵而懷孕的十歲女童使用，成為全國輿論焦點。柏納德本周出庭時為自己的行為辯護。

共和黨籍印州檢察長辦公室指出，正在調查柏納德是否依照規定舉報兒童遭受性侵的案件，並將釐清柏納德將女童案例透露給一名報社記者的作為，是否觸犯病患隱私保護法。

馬里昂郡(Marion County)法院法官表示，對於印州檢察長索取患者病例的行動是否發布臨時禁止令，下周將做出裁決。

今年6月底，柏納德在印地安納波里斯為女童看診，女童無法在俄亥俄州墮胎，因此跨州到印州就醫。當時俄州嚴格限縮墮胎的「胎兒心跳法」(fetal heartbeat)已經在「羅訴韋德案」被推翻後實施，一旦胚胎可以偵測到心跳，約為妊娠6周左右，即禁止墮胎。

柏納德與辯護律師在庭訊中表示，柏納德為女童看診之前，女童遭性侵的案件已在俄州向警方報案並通報當地兒童保護服務局(Child Protective Services)官員。柏納德在長達90分鐘的法庭作證中說，整起訴訟的重點就是要保護女童隱私。

她說，毫無任何證據證明自己犯罪，因此根本沒有需要受到調查。

副檢察長尼曼-塞培爾(Caryn Nieman-Szyper)在法庭上則說，如果有兒童受虐情事，都應該立即通報印州州法規定警方與兒童保護服務局，以便兒童受害者可以接受安全評估，即使俄州已經啟動調查也一樣。

柏納德對印地安納波里斯星報(The Indianapolis Star)透露女童跨州前來墮胎的案例之後，某些新聞媒體及共和黨政治人物一度直稱柏納德捏造故事，共和黨籍印州檢察長羅基塔(Todd Rokita)今年7月則對福斯新聞網(Fox News)表示，將調查柏納德是否觸犯受虐兒童通報法。

根據法院紀錄，一名27歲男子因涉嫌性侵這名十歲女童已遭起訴。

俄亥俄州 墮胎 性侵

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