駕車撞麻州蘋果店1死19傷 辯腳卡油門踏板 麻州男10萬交保

53歲男子賴恩(右)21日開車撞入麻州蘋果專賣店，導致1死19傷的不幸事故。圖為賴恩22日被押進法院。(美聯社)

開車撞入麻州蘋果 專賣店(Appel Store)導致1死19傷的不幸事故發生後，肇事者53歲男子賴恩(Bradley Rein)聲稱事發時無健康問題、未飲酒而且車子未故障，但腳卡在油門上無法讓車子停住，是場意外，22日過堂後，法官裁定10萬元保釋候傳。

賴恩來自事故發生地欣厄姆鎮(Hingham)，22日早上在當地地方法院被控魯莽殺人罪，他出庭時舉止平靜。

賴恩21日駕駛 SUV闖入欣厄姆鎮的蘋果專賣店；他接受警方詢問時說，他開車前往蘋果專賣店所在的商圈找眼鏡店更換鏡片；賴恩說，車子開到附近時，右腳卡在油門上、車子加速前進，他試圖用左腳踩煞車，但無法讓車子停住而肇禍；他說過去在高速公路上開車時腳也曾卡在油門上。

被指派代表賴恩參加22日傳訊的律師僅在聽證會上表示，賴恩先前無犯罪紀錄，撞入蘋果商店的車禍 是「不幸的意外事故」。

法官布萊德雷(Heather Bradley)命令賴恩待審期間未經法院許可不得駕車或旅行到外州。

當局確認，這場事故造成一人死亡，罹難者是65歲的布萊得雷(Kevin Bradley)，他當時正在為商店施工。

賴恩下次出庭日是12月22日。