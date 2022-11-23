被誣強姦坐冤獄20年 俄州男獲賠4500萬元

俄亥俄男子吉利斯匹被控綁架強姦三女，遭判刑入獄20年，2011年獲釋出獄後民事控告害他冤獄的警察局和警探，最後獲法院判賠4500萬元。(取材自臉書)

1991年涉嫌綁架強姦3女，遭判刑入獄20年，2011年獲釋出獄的俄亥俄男子吉利斯匹(Dean Gillispie)民事控告害他冤獄的警察 局和警探，最後獲法院判賠4500萬元。

辛辛那提大學法學院、前俄亥俄州 檢察長沛楚羅(Jim Petro)和受害人的母親黃娜(Juana Gillispie)奮鬥多年，幫他洗清罪名，恢復清白。現年57歲的吉利斯匹如今住在戴頓市郊區的費爾波恩(Fairborn)。

辛大法學院「俄亥俄冤獄計畫」(Ohio Innocence Project)主持人戈德席(Mark Godsey)說，吉利斯匹和他家人及鄰里遭受的痛苦真難以言喻，「當局倉促定罪、事後死不認錯還逞凶的做事方法，實在令人失望，當事人承受的驚駭，再多錢都無法補償。」

戈德席說，「陪審團如今的判決，無異給當權者當頭棒喝，提醒他們該改變做事方法了。」

雖然吉利斯匹從頭到尾都說他未涉案，邁阿密鎮警局和警探莫爾(Scott Moore )堅稱他兩度犯罪：綁架並強暴一對孿生姊妹，攻擊另一女子。民事庭陪審團說，莫爾故意隱藏對被告有利的證據，並耍出各種對被告不利的手段。

例如，莫爾聲稱某一證人確指某人涉案，事實上該證人沒這麼做；莫爾又誤導其他證人說，在法庭上也許無法指認吉利斯匹涉案，因為他「染了頭髮。」被告律師說，陳給法庭的證據顯示，案發當時吉利斯匹人在肯塔基州露營，一路活動的收據都莫爾手上，卻拒不顯示。

此外，原告方從頭到尾都拿不出任何生物特徵證據，證明吉利斯匹涉案。

蒙哥馬利郡法院2021年宣告，吉利斯匹有罪的判決是誤判，白坐了20多年的牢。

吉利斯匹在獄中專心習畫，精細描繪露營車的多媒體畫作2020年在紐約現代藝術博物館 「記註時光：大量關押人犯時代的藝術」特展中展出。他出獄後，買了一輛露營車。