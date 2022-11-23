科州同志夜店槍手 曾被網路霸凌 6年前改名

志工為科羅拉多泉市夜店槍擊案不幸罹難者設置照片花圈供民眾弔念。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉市同志夜店槍擊 案的調查工作仍在持續進行中，警方22日宣布，當天也因傷送醫的嫌犯奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)已經出院，目前被拘禁在監獄；據華盛頓郵報報導，現年22歲的嫌犯少年時曾遭網路霸凌 ，並且在16歲生日前夕改名為現在的名字。

奧卓奇原名尼可拉斯·布林克(Nicholas Brink)，2016年時向德州貝克沙郡(Bexar County)法院訴願申請改名。法院文件顯示：「未成年當事人為保護自己及未來不受生父及其犯罪紀錄之牽連；其生父已多年未與未成年當事人聯繫。」但文件並未透露奧卓奇生父的犯罪紀錄。

改名訴願申請書是由奧卓奇當時的法定監護人，也就是他的祖父母，代為提出，而他的父母都簽署了宣誓書同意改名。

法院文件並未透露奧卓奇改名的理由；華郵 指出，在奧卓奇申請改名之前數月，他曾多次遭到網路指名霸凌。2015年6月貼出的一個網站就顯示他在高中時曾經受到霸凌。這個網站專門攻擊一位名叫尼克·布林克(Nick Brink)的男生，嘲笑他的體重、缺錢、還長得像中國卡通裡的人物。網站上的照片與夜店槍擊犯長得極為相似。

除此之外，YouTube頻道上也有一個以布林克名義註冊的帳號，曾經貼出過一段標題為「亞裔同性戀者被調戲」的動畫影片。

奧卓奇去年曾經因為以土製炸彈和其它武器威脅其母親而遭警方逮捕。門鈴監視攝影畫面顯示，他手裡抓著一個黑色塑膠袋，站在母親家門口，揚言：「我就站在這裡，今天我就死給妳看。」

後來警方並未在奧卓奇身上搜出任何爆裂物。但槍枝管制擁護團體質疑警方為何不沒收奧卓奇母親聲稱他身上所攜帶的槍械。

當地檢察官艾倫(Michael Allen)指出，奧卓奇將面臨多項謀殺和仇恨犯罪指控，如果罪名成立，最高將被判處終身監禁。至於奧卓奇開槍掃射科羅拉多市夜店的動機仍不得而知。