新墨州大學男籃賽前 學生交火1死1傷

新墨西哥大學阿布奎基校園發生槍擊案，警察封鎖現場調查。(美聯社)

新墨西哥大學(The University of New Mexico)阿布奎基(Albuquerque)校園宿舍外19日爆發槍擊 案，兩名學生在一次口角後的交火中被槍擊中，新墨西哥州警察 局(NMSP)說，一名19歲新墨西哥大學(UNM)學生被槍殺，另一名21歲新墨西哥州立大學學生(New Mexico State University，NMSU)住院治療；槍擊案發生於在新墨西哥大學舉辦的男子籃球比賽數小時之前，案發後比賽已經延後，官員證實兩個學生來自比賽敵對學校。

NMSU副校長班尼斯特向有線電視新聞網(CNN)證實，被槍擊的NMSU學生是該校校隊Aggies的球員。

據州警察局表示，19日凌晨3時左右，19歲的UNM學生在槍擊案發現場當場被宣布死亡，21歲的NMSU學生球員在槍戰中受傷，目前住院中，狀況穩定。

NMSU校長阿維祖(Dan E. Arvizu)20日證實該校一名學生運動員正在住院中，他致函學生、家長、學校職員、校友與球迷，表示NMSU人員與調查員正保持聯繫，並配合執法部門調查。

阿維祖未透露該受傷球員的身分，「這起事件的其他情況仍在調查中，重要的是直到得知所有事實以前不要急於評斷。」

警方稱槍擊案中的兩名男學生先是發生口角，隨後交火，該案目前以謀殺案調查，截至20日仍無法得知兩人衝突的原因。

警方表示被槍殺的學生身分到通知到家屬以前都不會公開，當局正在尋找槍擊案的目擊者。

原定舉辦NMSU農業隊(Aggies)對上UNM大灰狼隊(Lobos)的籃球比賽已被推遲。