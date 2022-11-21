我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

今年每周都有大規模槍案 已造成621死、2524傷

編譯孫梁／綜合20日電
紐約州水牛城超市發生槍擊案，十名無辜民眾喪生。(美聯社)
紐約州水牛城超市發生槍擊案，十名無辜民眾喪生。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)的「Q夜店」周末發生一起大規模槍擊案，至少五人喪命，為今年迄今600多起大規模槍案的最新一起，距維吉尼亞大學三死槍案還不到一周。

科羅拉多泉的「Q夜店」是一個同性、雙性與跨性別群體(LGBTQ)的俱樂部。

「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)的紀錄顯示，美國今年迄今已發生601宗大規模槍擊案。大規模槍案是指四人以上死亡或受傷，不包括槍手在內。今年迄今平均每天發生一起以上的大規模槍案，2022年至今，沒有一個星期沒有發生過至少四人死亡的大規模槍擊案。

大規模槍案近年來不斷增多，2021年發生近700起，高於2020年的610起和2019年的417宗，而在2019年之前，沒有一年的大規模槍案超過400起。「槍枝暴力檔案」是2014年開始對大規模槍案進行追蹤和紀錄。

與去年同期相比，今年的大規模槍案幾乎接近最多紀錄。截止11月19日，今年的大規模槍案共造成621人死亡，2524人受傷。今年大規模槍擊案從4月急速上升，達57宗；5月發生水牛城超市槍擊案及德州烏瓦德小學槍擊案，全月達63宗；7月發生89宗，是今年最多的月份。

6年來大規模搶案
6年來大規模搶案

槍擊 德州 維吉尼亞

上一則

感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

下一則

迪士尼老將艾格將回鍋執行長 暫代2年協助轉型

延伸閱讀

南加內陸2起槍擊案 2女1男被殺 2女疑似母女

南加內陸2起槍擊案 2女1男被殺 2女疑似母女
槍擊案陰影深 羅布小學遷址

槍擊案陰影深 羅布小學遷址
德州烏瓦德小學槍擊案陰影太深 建商免費另建新校

德州烏瓦德小學槍擊案陰影太深 建商免費另建新校
烏瓦德小學槍案當背景 反艾伯特廣告又一波

烏瓦德小學槍案當背景 反艾伯特廣告又一波

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

2022-11-19 12:59
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

2022-11-19 13:32
福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普好像已經失去昔日的魅力。(擷自Fox Business)

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

2022-11-17 09:04

超人氣

更多 >
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿