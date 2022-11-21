今年每周都有大規模槍案 已造成621死、2524傷

紐約州水牛城超市發生槍擊案，十名無辜民眾喪生。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)的「Q夜店」周末發生一起大規模槍擊 案，至少五人喪命，為今年迄今600多起大規模槍案的最新一起，距維吉尼亞 大學三死槍案還不到一周。

科羅拉多泉的「Q夜店」是一個同性、雙性與跨性別群體(LGBTQ)的俱樂部。

「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)的紀錄顯示，美國今年迄今已發生601宗大規模槍擊案。大規模槍案是指四人以上死亡或受傷，不包括槍手在內。今年迄今平均每天發生一起以上的大規模槍案，2022年至今，沒有一個星期沒有發生過至少四人死亡的大規模槍擊案。

大規模槍案近年來不斷增多，2021年發生近700起，高於2020年的610起和2019年的417宗，而在2019年之前，沒有一年的大規模槍案超過400起。「槍枝暴力檔案」是2014年開始對大規模槍案進行追蹤和紀錄。

與去年同期相比，今年的大規模槍案幾乎接近最多紀錄。截止11月19日，今年的大規模槍案共造成621人死亡，2524人受傷。今年大規模槍擊案從4月急速上升，達57宗；5月發生水牛城超市槍擊案及德州 烏瓦德小學槍擊案，全月達63宗；7月發生89宗，是今年最多的月份。