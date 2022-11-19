我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

針頭刺不進血管 阿拉巴馬州又一例死囚暫停行刑

記者胡玉立／綜合報導
阿拉巴馬州監獄17日執行注射死刑，卻因為無法在死囚身上找到合適的靜脈插入注射管，折騰近一小時，最後獄方宣布暫緩執行。(美聯社)
阿拉巴馬州監獄17日執行注射死刑，卻因為無法在死囚身上找到合適的靜脈插入注射管，折騰近一小時，最後獄方宣布暫緩執行。(美聯社)

阿拉巴馬州9月甫因無法為一名死刑犯插入靜脈注射針管而取消行刑，時隔不到兩個月，17日再度因幾乎相同理由，半途取消處決另一名死囚。

17日晚上10時多，阿拉巴馬州監獄官員開始試圖為現年57歲的死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)插入靜脈注射針管，注射致命毒劑，但只插進兩條管線的其中一條。州監獄長哈姆 (John Q. Hamm) 表示，美東時間晚上11時21分，獄方確定無法於死刑執行令午夜到期前插入第二條必要的線，暫時取消行刑；囚犯被送回牢房。

此事件與9月另一死囚米勒(Alana Eugene Miller)遭遇驚人相似；也同樣都是最高法院在最後一刻駁回律師上訴，獄方試圖行刑未果。

阿拉巴馬州7月處決死囚詹姆斯 (Joe Nathan James)，詹姆斯掙扎了好幾小時，注射管才插入靜脈，手臂還因此被劃開；該處決紀錄後來成為阿州死囚多次上訴的依據。2018年阿州另一死囚哈姆(Doyle Lee Hamm)接受注射毒劑處決，結果注射十幾針、掙扎了數小時依然無效，獄方不得不在死刑令到期前半小時放棄努力；哈姆成為美國第三個注射毒劑失敗後倖存的死刑犯；他去年在獄中自然死亡。

許多死刑犯接受處決時已是中老年，較難找到合適靜脈注射。除阿拉巴馬州外，亞利桑納州、德州等地監獄最近也遇到類似問題。

反對死刑團體「緩刑美國法庭正義倡議」(Reprieve US Forensic Justice Initiative)負責人福阿 (Maya Foa) 一直強調阿拉巴馬州插入靜脈輸液管的問題，她說，拙劣的處決等同酷刑。

史密斯1996年因謀殺森內特(Sennett)牧師的妻子而被定罪。牧師森內特付給史密斯和另一男子每人1000元殺妻，謀殺案發生一周後，森內特自殺。另一受雇殺手於2010年被處決。

阿拉巴馬州 監獄 德州

上一則

又見執法暴力 喬州非裔囚犯遭5獄警壓牆角圍毆畫面曝光

下一則

湖泊效應暴雪 紐約州西北部部分地區癱瘓 水牛城積雪逾4呎

延伸閱讀

俄瓦格納集團施極刑 向烏克蘭投降傭兵 遭鐵鎚爆頭處決

俄瓦格納集團施極刑 向烏克蘭投降傭兵 遭鐵鎚爆頭處決
血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關
侯毅聰 MTNA阿拉巴馬州音樂比賽7次奪冠

侯毅聰 MTNA阿拉巴馬州音樂比賽7次奪冠
勁球得主會是誰？史上最高16億彩金 一次領可拿7.8億

勁球得主會是誰？史上最高16億彩金 一次領可拿7.8億

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？