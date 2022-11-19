針頭刺不進血管 阿拉巴馬州又一例死囚暫停行刑

阿拉巴馬州監獄17日執行注射死刑，卻因為無法在死囚身上找到合適的靜脈插入注射管，折騰近一小時，最後獄方宣布暫緩執行。(美聯社)

阿拉巴馬州 9月甫因無法為一名死刑犯插入靜脈注射針管而取消行刑，時隔不到兩個月，17日再度因幾乎相同理由，半途取消處決另一名死囚。

17日晚上10時多，阿拉巴馬州監獄 官員開始試圖為現年57歲的死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)插入靜脈注射針管，注射致命毒劑，但只插進兩條管線的其中一條。州監獄長哈姆 (John Q. Hamm) 表示，美東時間晚上11時21分，獄方確定無法於死刑執行令午夜到期前插入第二條必要的線，暫時取消行刑；囚犯被送回牢房。

此事件與9月另一死囚米勒(Alana Eugene Miller)遭遇驚人相似；也同樣都是最高法院在最後一刻駁回律師上訴，獄方試圖行刑未果。

阿拉巴馬州7月處決死囚詹姆斯 (Joe Nathan James)，詹姆斯掙扎了好幾小時，注射管才插入靜脈，手臂還因此被劃開；該處決紀錄後來成為阿州死囚多次上訴的依據。2018年阿州另一死囚哈姆(Doyle Lee Hamm)接受注射毒劑處決，結果注射十幾針、掙扎了數小時依然無效，獄方不得不在死刑令到期前半小時放棄努力；哈姆成為美國第三個注射毒劑失敗後倖存的死刑犯；他去年在獄中自然死亡。

許多死刑犯接受處決時已是中老年，較難找到合適靜脈注射。除阿拉巴馬州外，亞利桑納州、德州 等地監獄最近也遇到類似問題。

反對死刑團體「緩刑美國法庭正義倡議」(Reprieve US Forensic Justice Initiative)負責人福阿 (Maya Foa) 一直強調阿拉巴馬州插入靜脈輸液管的問題，她說，拙劣的處決等同酷刑。

史密斯1996年因謀殺森內特(Sennett)牧師的妻子而被定罪。牧師森內特付給史密斯和另一男子每人1000元殺妻，謀殺案發生一周後，森內特自殺。另一受雇殺手於2010年被處決。