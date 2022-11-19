證人證詞矛盾 路易斯安納州男坐牢40年獲釋

路易斯安那州紐奧良(New Orleans)現年59歲男子法蘭克斯(Raymond Flanks)1983年因殺人罪入獄，將近40年後才於本月17日獲釋；檢辯雙方都表示當年唯一一位目擊證人的證詞有矛盾，足以動搖判決基礎，法院因此同意撤銷對法蘭克斯的定罪，並當庭宣告釋放。

法蘭克斯獲釋後說：「儘管這是遲來的正義，但終歸是正義。」

1983年12月，被害人馬丁(Martin Carnesi)在紐奧良的自宅外遭持械搶劫並遭槍殺，其妻法耶(Faye Carnesi)認定法蘭克斯就是兇手；然而，作為當年凶殺案的唯一目擊證人，法耶在法庭上對犯罪嫌疑人的描述卻與她早先在警詢筆錄時所做的陳述不同；即便如此，法院最終仍以一級謀殺罪判處法蘭克斯無期徒刑。

由於目擊證人供詞矛盾，檢方為法蘭克斯提起再審，並表示「目擊證人法耶當年證稱『兇手年約20多歲、臉上有一塊白斑，且駕駛一輛舊車』，然而被告法蘭克斯20多歲時臉上既無白斑且駕駛一輛新車，這些重要差異足以動搖陪審團的決定；檢辯雙方都同意，在這個依賴單一證人證詞的案件中，當年代表法蘭克斯的律師本應能提出有力證據說服法院法蘭克斯無罪。」