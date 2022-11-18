我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

星巴克100多家門市員工 「紅杯日」串聯罷工爭加薪

編譯周芳苑／綜合17日電
星巴克全美100 多家門市員工17日刻意選在最忙碌的紅杯日罷工，爭取加薪和更佳上班時間安排。圖為俄亥俄州哥倫布市中心的星巴克分店員工，在店外舉牌抗議。(美聯社)
星巴克全美100 多家門市員工17日刻意選在最忙碌的紅杯日罷工，爭取加薪和更佳上班時間安排。圖為俄亥俄州哥倫布市中心的星巴克分店員工，在店外舉牌抗議。(美聯社)

星巴克(Starbucks)連鎖咖啡店全美100多家門市員工17日刻意選在最忙碌的一天罷工，是去年底串聯各店組工會以來的最大規模罷工。

這次罷工適逢星巴克一年一度的「紅杯日」(Red Cup Day)，這一天到店訂購節日飲品的顧客可免費獲贈杯子，是全年最繁忙的日子之一。

員工表示，這次罷工要求繁忙門市加薪、有更固定的上班時間和更多人員配置；星巴克工人聯合會(Starbucks Workers United)稱，全美25州的店面員工參加罷工。

星巴克表示尊重員工合法的抗議權；參與罷工的直營店只占全美9000家店一小部分。

在費城星巴克門市工作的26歲鮑德溫(Silvia Baldwin) 和31歲奧爾蒂斯(Tzvi Ortiz)都喜歡咖啡師現職，因人力不足，須同時處理外送和店內訂單，壓力和工作量都變得很大。

包括艾森(Michelle Eisen)在內的其他人指出，工人們對星巴克向非工會商店承諾更高工資和福利感到憤怒；星巴克稱，一切依法行事，無法在未議價之下對工會商店加薪。

全國勞工關係委員會(National Labor Relations Board)的統計顯示，去年底以來，全美至少257家星巴克門市員工成立工會， 57家店決定不組工會。

星巴克工人聯合會表示，星巴克和工會已開始在53家店談判，計劃再舉行13次會議。目前尚未達成任何協議。

整個過程存在爭議。本周稍早，全國勞工關係委員會一地區主管稱星巴克在密西根州安阿伯市解雇一名工會組織者，違反勞工法，請求聯邦法院下令星巴克恢復該員工職務，並停止干預全美工會運動。

這是全國勞工關係委員會要求聯邦法院出面的第四例；一名聯邦法官8月裁定星巴克必須恢復在田納西州曼斐斯被解雇的七名工會組織者職務；另一聯邦法官在鳳凰城類似案件中駁回委員會要求。

星巴克 罷工 勞工

上一則

掉落黃石公園深淵溫泉 證實為自洛杉磯亞裔遊客

延伸閱讀

星巴克「紅杯日」25州100多家門市罷工爭加薪

星巴克「紅杯日」25州100多家門市罷工爭加薪
南加數百名星巴克員工在免費「紅杯日」罷工 抗議待遇

南加數百名星巴克員工在免費「紅杯日」罷工 抗議待遇
加大罷工第三天 州參議員威善高到場聲援 校方大轉彎願談判

加大罷工第三天 州參議員威善高到場聲援 校方大轉彎願談判
要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動

要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代