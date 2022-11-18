星巴克100多家門市員工 「紅杯日」串聯罷工爭加薪

星巴克全美100 多家門市員工17日刻意選在最忙碌的紅杯日罷工，爭取加薪和更佳上班時間安排。圖為俄亥俄州哥倫布市中心的星巴克分店員工，在店外舉牌抗議。(美聯社)

星巴克 (Starbucks)連鎖咖啡店全美100多家門市員工17日刻意選在最忙碌的一天罷工 ，是去年底串聯各店組工會以來的最大規模罷工。

這次罷工適逢星巴克一年一度的「紅杯日」(Red Cup Day)，這一天到店訂購節日飲品的顧客可免費獲贈杯子，是全年最繁忙的日子之一。

員工表示，這次罷工要求繁忙門市加薪、有更固定的上班時間和更多人員配置；星巴克工人聯合會(Starbucks Workers United)稱，全美25州的店面員工參加罷工。

星巴克表示尊重員工合法的抗議權；參與罷工的直營店只占全美9000家店一小部分。

在費城星巴克門市工作的26歲鮑德溫(Silvia Baldwin) 和31歲奧爾蒂斯(Tzvi Ortiz)都喜歡咖啡師現職，因人力不足，須同時處理外送和店內訂單，壓力和工作量都變得很大。

包括艾森(Michelle Eisen)在內的其他人指出，工人們對星巴克向非工會商店承諾更高工資和福利感到憤怒；星巴克稱，一切依法行事，無法在未議價之下對工會商店加薪。

全國勞工 關係委員會(National Labor Relations Board)的統計顯示，去年底以來，全美至少257家星巴克門市員工成立工會， 57家店決定不組工會。

星巴克工人聯合會表示，星巴克和工會已開始在53家店談判，計劃再舉行13次會議。目前尚未達成任何協議。

整個過程存在爭議。本周稍早，全國勞工關係委員會一地區主管稱星巴克在密西根州安阿伯市解雇一名工會組織者，違反勞工法，請求聯邦法院下令星巴克恢復該員工職務，並停止干預全美工會運動。

這是全國勞工關係委員會要求聯邦法院出面的第四例；一名聯邦法官8月裁定星巴克必須恢復在田納西州曼斐斯被解雇的七名工會組織者職務；另一聯邦法官在鳳凰城類似案件中駁回委員會要求。