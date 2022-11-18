掉落黃石公園深淵溫泉 證實為自洛杉磯亞裔遊客

黃石公園深淵池水溫滾燙，同時含有酸性。一旦失足落水，恐怕有生命危險。(美聯社)

8月被發現「失足」在黃石公園 深淵溫泉(Abyss Pool)的遊客，園方17日宣布確認為70歲的洛杉磯 亞裔居民盧日勳(Il Hun Ro，音譯)。警方初步認定是失足掉落高溫溫泉池，意外死亡。

黃石公園員工8月16日在深淵池發現一隻鞋子，消息傳出後，馬里蘭州帕薩迪那市居民昆恩(Chris Quinn)打電話向公園管理處報告，他們全家8月11日在同樣地方也看到一隻鞋子，連同一隻腳漂浮在水上。昆恩並把照片傳給公園管理處作為佐證。

黃石公園管理局表示，經過三周DNA比對工作，確認死者是加州洛杉磯居民盧日勳，並已通知其家屬；由於找不到證據可以解釋其死亡原因，警方推定是意外事故，排除任何他殺嫌疑，並就此結案。

深淵溫泉是黃石公園最深的湖之一，深53呎(約16公尺)，水溫超過140℉(60℃)，公園管理局一再提醒遊客在這高溫地區要遵行步道 和木棧道的指示，因為溫泉、水池四周的地殼薄弱，容易脆裂。而且水溫滾燙，同時含有酸性。一旦掉下去，恐怕有生命危險。

管理處官員說，1890年以來，面積達3471平方哩(約9000平方公里)的黃石公園內，至少已有23人死於溫泉相關事故。最近一次是2016年6月，一名來自俄勒岡州波特蘭市的遊客因踏出步道跌進滾燙、酸性的溫泉，幾乎屍骨無存。