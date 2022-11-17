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洛杉磯警校清晨體訓逆向車猛撞 「現場像空難」25人傷

編譯柯立偉／綜合16日電
洛杉磯郡警校學員16日上午進行路跑訓練時，遭一輛休旅車逆向衝撞，導致25人輕重傷，車禍現場一片凌亂。(美聯社)
洛杉磯郡警校學員16日上午進行路跑訓練時，遭一輛休旅車逆向衝撞，導致25人輕重傷，車禍現場一片凌亂。(美聯社)

一名22歲男子16日上午駕駛休旅車在洛杉磯郡南惠提爾區(South Whittier)街道上逆向行駛，衝撞正在同條道路上進行體能訓練的洛杉磯郡警校學員，導致25人受傷，其中五人重傷、四人中度受傷及16人輕傷；警方已逮捕肇事駕駛，檢測結果發現他並未酒駕。

這起事故發生在當地米爾斯大道(Mills Avenue)和電報路(Telegraph Road)交叉口，警消獲報後立刻趕往現場救援，現場亂成一團，背包、鞋子等四處散落；洛杉磯郡警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)說：「抵達事故現場前我被告知『現場看起來就跟空難一樣』，這真的一起可怕的事故，被撞到的人散落在各處，受傷程度不一；對於一些受傷嚴重的學員，生活可能將因此改變，希望他們能完全康復，有機會回來完成學業，這是我的目標。」

學院警官麥唐諾(Patrick Macdonald)表示，當天共有75名學員進行體能訓練，分成四列整齊跑步，同時隊伍前後還配有八位穿著反光背心以提醒用路人注意的警衛；麥唐納說：「所幸駕駛最後撞上燈桿並停下來，才沒有撞上更多人造成更大的傷亡。」

洛杉磯郡議員珍妮絲‧漢恩(Janice Hahn)表示，聽到消息後「心臟病都要發作了」，希望所有學員都能安然度過難過。

甫贏得連任的民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)也發布聲明說：「洛杉磯警校學員在訓練中遭逢車禍，我們的心與所有受傷同仁同在；我和我的妻子珍妮佛(Jennifer Newsom)對他們致上祝福與慰問，期待他們早日康復，並盡速回到家人與同事的身邊。」

肇事駕駛則受輕傷，並在現場進行酒測後與受傷員警一同送往St. Francis醫療中心和LAC+USC等醫院治療；官員指出，酒測結果初步顯示這名駕駛並未酒駕，但詳細肇事原因還有待調查。

洛杉磯 心臟病 檢測

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