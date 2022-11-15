「薪」事談不攏 加大10校區5萬教研人員罷工

為了爭取薪資、提高福利，加州大學近5萬教研人員14日發動美國高教史上最大規模的罷課和罷工。圖為抗議者在洛杉磯加大外舉牌示威。(美聯社)

加州大學 10個校區近5萬教研人員14日罷工 ， 抗議待遇太差，讓他們不得安心從事教學、研究等工作；這是美國高教史上最大規模的罷課和罷工行動。

這些擔任大學部教學與研究等工作的教育工作者抱怨，通膨高漲，生活費居高不下，學校所給的薪資在付完房租水電費後，所剩無幾，而學校當局和工會談判，遲遲無法達成協議。

代表勞方談判的汽車勞工聯盟2865分會會長海梅(Rafael Jaime)說，周末談判下來雖有「重要進展」，但針對如何讓加大成為更公平的大學一事，雙方差距仍很大。

罷工人員說，校方缺乏誠意，迫使勞方在加州各大都市的校園舉牌抗議。

柏克萊加大 化學系的研究生海文(Liz Haven)說，大學部的學生不理解為什麼教育和研究人員的待遇那麼低，通常都很支持他們罷工。

柏克萊加大數學系研究生梁家倫(Galen Liang，音譯)說，他每月薪水2700元，去掉房租水電基本支出，僅剩一半，還要付健保費，讓他買不起機票回中國探親，「我們決心要站在這裡，直到加大認為這樣下去的損失，它負擔不起。」

戴維斯校區教學助理暨研究員瑞維葉( Brianna Tafolla Rivière)也說，她們忍受「經濟困頓」太久了，不出來抗議已別無他法，「我想大家都準備好長期抗戰。」

加大說，它已和汽車勞工聯盟代表的四個工會達成協議，年薪增加4%到26%不等，半職助教年薪增為2萬4874元到3萬893元，也就是契約首年增加7%，隨後每年增加3%。

聖克魯茲校區承認「研究人員、博士後學者、研究生研究員和學術工作人員」對達成大學任務的重要，因此「支持前述人員的罷工權利。」

美國各地今年罷工時有所聞，亞馬遜和星巴克員工的罷工行動獲包括拜登總統在內的民主黨官員支持。