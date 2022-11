維吉尼亞大學爆槍擊 3死2傷 疑為學生犯案

美國維吉尼亞 大學(University of Virginia)校園14日發生槍擊案,造成3死2傷,嫌犯在逃,警執行陸空緝捕行動。

yahoo!新聞報導,維吉尼亞大學緊急事故管理單位推文指出,位於維州 沙洛茲維爾(Charlottesville)的主校園已遭封鎖,當局派出直升機和警察 ,尋找一名持有武器且危險的男子。

Tvbs新聞網報導,懷疑嫌犯為一名非裔男大生小瓊斯(Christopher Darnell Jones, Jr.)。

維吉尼亞大學校長萊恩(Jim Ryan)在聲明中表示,開槍人士疑似是該校學生,今天所有課程都取消,校方將提供學生和教職員諮詢和心理支持。

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw