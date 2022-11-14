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鄉村歌手桃莉巴頓 獲「貝佐斯勇氣和文明獎」 獎金1億元

編譯孫梁／綜合13日電
億萬富豪貝佐斯(中)宣布，鄉村歌手兼慈善家桃莉巴頓(右)獲得「貝佐斯勇氣與文明獎」1億元獎金；桃莉巴頓承諾將會善用這筆錢繼續做好事。(取自推特)
億萬富豪貝佐斯(中)宣布，鄉村歌手兼慈善家桃莉巴頓(右)獲得「貝佐斯勇氣與文明獎」1億元獎金；桃莉巴頓承諾將會善用這筆錢繼續做好事。(取自推特)

鄉村音樂明星和慈善家桃莉巴頓(Dolly Parton)獲得「貝佐斯勇氣與文明獎」1億元獎金，亞馬遜公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在聲明中說，該獎項是表彰「通過勇氣和文明尋求解決方案的各界領袖」。

貝佐斯是與他的長期合作夥伴、新聞女主播勞倫·桑切斯(Lauren Sanchez)一起宣布給桃莉巴頓的1億元獎金。桑切斯在社群媒體說，桃莉巴頓是「一個充滿愛心的女性，在工作的每個方面都表現出愛心、同情心和領導力。我們希望看到她用這筆獎金做各種更多善事。」

76歲的桃莉巴頓是鄉村歌手、流行音樂歌手和福音歌手與作曲家，她的歌曲數十年來廣為流傳，包括「我將永遠愛你」(I Will Always Love You)和「喬琳」(Jolene)等。

桃莉巴頓是一位長年孜孜不倦的慈善家，在疫情期間給泛德堡(Vanderbilt)大學醫療中心捐助100萬元，以用於疫苗研發。她創建了許多慈善組織，包括專注教育和扶貧的桃莉塢(Dollywood)基金會，和在她的家鄉田納西州設立桃莉巴頓獎學金，為上大學的人提供1萬5000元。她在談到慈善事業時表示：「我認為，準備幫助他人的人，應當把他們的錢與愛心放在一起。我將用獎金做更多善事。」

桃莉巴頓本月剛入選搖滾音樂名人堂。

貝佐斯表示，給桃莉巴頓的1億元獎金沒有任何附加條件，「他們可全部用於慈善事業，也可以自主分享，如何使用完全取決於他們」。

「貝佐斯勇氣與文明獎」是2001年創建的，曾頒給CNN撰稿人、「改革聯盟」(REFORM Alliance)執行長范‧瓊斯，以及廚師與人道主義者安德烈(Jose Andres)。瓊斯創辦的「改革聯盟」是非營利機構，主張對美國的緩刑、假釋和量刑體系進行改革；安德烈建立的「世界中央廚房」(World Central Kitchen)是為災後民眾提供食物和援助。

貝佐斯 社群媒體 田納西州

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