纏訟5年 華裔科學家陳霞芬與政府達成和解 獲賠180萬

華裔科學家陳霞芬。(Getty Images)

華裔水文學家陳霞芬(Sherry Chen)10日向支持者發出公開信表示，經過五年的官司，兩宗政府對她非法與歧視 性調查、錯誤起訴，以及終止她在國家氣象局工作的訴訟，已在10日達成和解，商務部 將提供180萬元賠償金，其中55萬元一次性支付，其他125萬元則以政府年金分成十年給付，陳同時也放棄上訴。

陳霞芬說，該金額也是商務部有史以來支付給個人原告的最大筆和解金額之一，此外，商務部並主辦了一場包括她與一名資深官員的會議，並在會中發信「感謝我擔任美國政府水文學家期間取得的廣泛成就」。

陳霞芬說，這次的和解不僅僅是她個人的勝利，也是「我們社區與法治的勝利」，由此更可清楚看到「針對性與歧視是無法接受的做法，政府不可能逃避這些錯誤的後果，一定會被追究責任」。

她表示，再多的錢都無法彌補她所經歷的不公正，但此和解是自己與許多受到不合理政府審查華裔，為伸張正義邁出的至關重要一步，「我非常感謝你們在這場長達數年的戰鬥中，對我的善意與慷慨」。

來自中國的陳霞芬，2007到2014年在隸屬商務部的國家海洋暨大氣管理局的國家氣象局工作。她2012年到中國探親，涉嫌違規分享高度安全資料庫的密碼，並傳回給中國友人，被控多項罪名，2014年10月，陳霞芬於辦公室被聯邦調查局幹員逮捕。這項間諜 罪指控因查無實據而於2015年3月撤銷。

原以為指控間諜案撤除後，可以回到工作單位，但她不僅沒有收到復職通知，反而在2016年3月被開除，原因是「行事不值得信任、言詞不實、誤用聯邦資料庫、缺乏誠實」，陳霞芬2016年10月向商務部提控，希望重返工作崗位，找回尊嚴。

2018年聯邦考績委員會(Merit System Protection Board，MSPB)法官曾表示，商務部在2014年之前對陳霞芬進行調查，以及2016年解雇她的過程中，都存誹謗陷害行為，例如商務部的調查人員在撰寫對陳霞芬的調查報告過程中，故意忽略相關證明信息以及具有偏見的做法，令人「難以置信」。

MSPB還發現商務部的官員，在調查中無視陳霞芬的十幾位同事所提供的證詞，仍把陳霞芬解雇，此作法「令人不安」。