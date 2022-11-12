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擅替病患截肢 威州護士被控虐待老人

編譯徐薏茹／綜合11日電

威斯康辛州一名護士被指控在未經過安寧照護病患同意，也無醫囑的情況下，替病患凍傷的腳截肢，該名護士已被控虐待老人。

根據上周在皮爾斯郡(Pierce)提交的指控，杜蘭德市(Durand)38歲的瑪麗·布朗(Mary K. Brown)切除受害病患的右腳後，向同事表示她想要在家族經營的標本店展示，並搭配「孩子，穿上你的靴子。」的標語。

虐待案件發生於5月27日，該62歲的病患在截肢後一周內死亡；「密爾瓦基哨兵日報」(Milwaukee Journal Sentinel)報導，控告書並未指出截肢是否加快老翁死亡。

根據控告，該病患3月在家中摔倒後被送進「春之谷健康與康復中心」(Spring Valley Health and Rehab Center)，他的雙腳因家中暖氣未開而凍傷，導致組織壞死，其右腳仍藉由一肌腱與約2吋的皮膚與大腿相連。

該病患在春之谷中心接受聖克羅伊郡(St. Croix)安寧照護人員的單獨照護，布朗也是春之谷中心的工作人員，但並非安寧照護護士。

控告文件指出，一名護士5月27日上午替老翁更換繃帶，其腳趾當時還能擺動，換班時布朗告訴其他兩名護士她要「為了讓病患舒適切除他的腳」，同事回應不必這麼做。

布朗與兩名註冊護士助理進入病房替病患更換繃帶，其中一名護士助理向調查員透露，布朗在此期間擅自替老翁截肢。

春之谷中心護理主任崔西·瑞茨(Tracy Reitz)兩天後得知截肢的消息，一名護士助理告訴瑞茨，老翁在截肢期間並未表示疼痛，但另一名護士向調查員表示，病患之後說他能「感覺到一切而且非常疼痛」。

布朗向調查人員稱，該病患並未要求她截肢，布朗聲稱他的腳已沒有生命跡象，她這麼做是為了提升其生活品質；布朗承認截肢已經超出她的業務範圍，而且未獲授權。

威州護理委員會目前正在調查本案，布朗已不在春之谷中心工作。

威斯康辛州

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