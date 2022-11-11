妮可颶風襲佛州 沃郡沿海房屋被吹落海 封橋宵禁

妮可颶風10日襲擊佛羅里達州大西洋沿海地區，沿海多棟多處濱海公寓樓房因地基流失而岌岌可危。(美聯社)

妮可颶風 (Nicole)10日凌晨在佛羅里達州登陸，將沃盧西亞郡(Volusia)大西洋沿海多棟房屋吹入海中，一排濱水高層公寓因為地基流失而岌岌可危，樓前的防波堤數周前已被伊恩颶風(Ian)沖垮，奧克蘭地區兩人因碰觸倒地的電線而身亡。

沃盧西亞郡警長說：「Wilbur-by-the-Sea社區的多棟濱海房屋倒塌，還有多棟危在旦夕，通往海邊房屋的多數橋梁被封，只允許緊急車輛通行，當地已實行宵禁。」

Wilbur-by-the-Sea社區是人造島，島上只有海濱房屋。相鄰Daytona Beach Shores社區的一排高層公寓大樓在颶風來臨前已疏散，大樓雖然沒被吹倒，但未來的命運要看能否通過安全檢查。已成危樓的高層建築一名住戶說：「防波堤9月被沖垮後，業主剛花24萬元修了一個臨時海堤。我們知道新堤擋不住颶風，只是防止海水侵蝕。現在妮可颶風來襲，海水湧進公寓樓的泳池，我們已沒有海灘，海浪直接拍打樓房。」

沃盧西亞郡郡長說，兩個社區約十幾棟房屋受損，數量可能還會增多，損失前所未有。

妮可颶風10日凌晨3時許在維羅(Velo)海灘登陸，但當地沒有重大損失，僅一座漁碼頭部分受損。暴風中心隨後向北移動，下午1時許向塔拉哈西(Tallahassee)前進時的最大風力為時速45哩。

妮可颶風在佛州 內地造成洪水氾濫，部分河流的水位超過警戒線，奧蘭治郡(Orange)警長說，奧蘭多地區一男一女因為碰觸倒地電線而喪命。

佛州所有67個郡都進入緊急狀態，州長德桑提斯(Ron DeSantis)證實33萬3000戶斷電，派出1萬7000人搶修。東岸20多所學校停課，迪士尼世界關閉，拜登 總統下令為佛州閃米諾(Seminole)部落提供聯邦援助。

普林斯頓大學氣候學者奧本海默(Michael Oppenheimer)說，妮可颶風的風力損失很小，但海潮損失超過以往，由於氣候變遷導致冰川融化和海平面升高，致使海浪更高且更深入內陸，「結果是以前的百年一遇變成現在幾乎一年一遇，其他地方和全球都會發生」。