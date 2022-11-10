UPS快遞擺烏龍 學測答案卷滿街飛 315考生被迫重考

快遞公司擺烏龍，搞得SAT 學測試卷滿街飛，德州 艾爾帕索高中315名考生被迫重考一次，有人擔心申請大學來不及。

這些畢業生10月27日在學校考完試，不久就聽說，第二天梅莎街上學測試卷到處飛。該校畢業班的查維茲(Freddy Chavez)說，他從體育館開車經過梅莎街的時候，看到「好像到處都是紙張。過了幾天，我才聽到謠言說那些就是我們的學力測驗卷，我馬上就把點串連成線。」

5日最後一節課的時候，學校把大家集合起來，宣布10月27日考的成績不算，因為試卷和答案紙從UPS快遞車飛出去了，申請大學不能用這次的成績，必須改考大學入學測驗(ACT )。

UPS承認出包也道歉：「謹向學校與學生致上最誠摯的歉意，司機的表現絕對不能代表公司的作業標準與做事方法。」學區主管維亞(Pablo Villa)說，目前還不清楚何以試卷掉滿地，這是「絕無僅有」的情況。

畢業班的龐吉友(Ezra Ponzio)說，剛聽到試卷竄飛的謠言時，「我們都希望，不會是我們的試卷吧，」沒想到還真是。雖然315份撿回來大部分，只有55份下落不明，每個人都得重考一遍。

「簡直就像是說，雖然不是我們的錯，是UPS的問題，但要重測的是我們，想到這點，就覺得煩。」

學區表示，試卷交給UPS時完好無缺，學校正和主辦學測的大專教育局協商補救之道，12月10日參加ACT重考的學生不用再繳費。

沒參加SAT考試的查維茲說，很多同學都感到很頹喪，「要重考，對他們真的很不公平。」

龐吉友擔心重考的成績來不及申請他心儀的德州A&M大學，如果改用「可免考試」替代方案申請，又怕被錄取的機會因此降低。他說他不會參加免費的ACT測驗，他還是要考自己比較熟悉的SAT。