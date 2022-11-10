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殺害藍儂兇手坦承想出名下毐手 假釋申請12度駁回

編譯周芳苑／綜合9日電
殺害藍儂兇手查普曼的假釋申請，再被否決。(美聯社)
殺害藍儂兇手查普曼的假釋申請，再被否決。(美聯社)

英國著名搖滾歌手約翰藍儂(John Lennon)1980年在紐約市公寓外遭槍殺，兇手查普曼(Mark David Chapman)在最近一次假釋委員會坦言下毐手是不對的，稱自己「心中有惡」。

查普曼告訴假釋委員會(parole board)，他知道殺死心愛的前披頭士樂手是錯誤的，他所做的一切只為了出名。

美聯社報導，假釋委員會第12次拒絕對查普曼假釋，州府官員在依信息自由法要求而公布的說帖中提到，查普曼說他殺死藍儂的決定是「我對所有事情的重大回答， 我不再是無名小卒了。」

查普曼在假釋委員會面前仍振振有詞，他說，「我不責怪任何事、任何人把我帶到那裡……我很清楚自己在做什麼，我知道那是邪惡、錯誤的，但我非常想出名，我願意為此付出一切並且奪走一條人命。」

查普曼1980年12月8日晚上殺死藍儂，當時藍儂和妻子小野洋子(Yoko Ono)正返回紐約上西城公寓；當天稍早，藍儂在他剛發行的專輯Double Fantasy上為查普曼簽名。

67歲的查普曼告訴假釋委員會，「我想成為名人，這在我心中是邪惡的，沒有什麼能阻止這一點。」

查普曼目前在紐約哈德遜河谷的格林黑文懲教所(Green Haven Correctional Facility)服刑20年至無期徒刑，多年來，他在假釋聽證會上一再表示悔恨。

假釋委員會否決查普曼獲釋，下一次假釋委員會出庭時間訂於2024年2月。

紐約市 英國

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