偷33.6億比特幣 喬州華人認罪電匯詐欺最高刑期20年

警方去年在喬治亞州華裔詹姆士‧鍾家裡，搜得價值33億6000萬元的比特幣，並沒收。(Getty Images)

司法部7日宣布，警方去年在喬治亞州華裔詹姆士‧鍾(James Zhong，音譯)家裡搜得價值33億6000萬元的比特幣 並予沒收。這是司法部歷來第二大筆金融查緝沒入案。

執法人員2021年11月9日，從位於喬州 監斯維爾(Gainesville)的鍾家扣押了5萬676枚比特幣，價值僅次於2016年加密貨幣 交易所Bitfinex遭駭入案扣押的36億元被盜加密貨幣。

鍾4日就電匯詐欺指控認罪，若經定罪，最高可判刑20年。

調查人員說，鍾從非法的「絲路」網路交易所盜取比特幣。「絲路」是黑道、毒販交易、洗錢的網路平台，成立於2011年，聯邦調查局偵辦後，於2013年強制封閉。創辦人厄爾布瑞特(Ross William Ulbricht)被判終身監禁，正在服刑。

偵辦本案的聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)說，經過將近十年，這筆失蹤的比特幣增值到超過33億元。紐約南區聯邦法院說，鍾利用網路市場的弱點，侵入盜取這些加密貨幣。

國稅局刑事偵查專案幹員哈撤(Tyler Hatcher)說，鍾以「高明」手法從絲路交易所盜取比特幣：2012年9月，先在交易所開了九個詐騙帳戶，分別存入200到2000個不等的比特幣，然後快速進行140筆交易，騙取市場管理階層依提存規定，在他的帳戶中存入5萬個比特幣。詹姆士．鍾馬上把帳戶中的比特幣轉入自己的其他錢包地址裡。

詹姆士．鍾對外宣稱是2014年在喬州登記的JZ資本公司總經理暨執行長，並在領英社媒上宣傳自己的專業是「投資與風險資本」，是比特幣的「早期投資大戶，熟稔比特幣的運作細節。」他自詡具有「軟體發展經驗」，熟悉電腦程式語言。

他在社交媒體上，不時亮出自己在豪華遊艇上、飛機前、廣為人知的美式足球比賽現場照片。

絲路交易所被搞垮後，其他加密貨幣平台繼續遭歹徒駭入、偷盜；2022年10月，世界最大的加密貨幣交易所Binance就被駭客偷走5億7000萬元；今年3月，Ronin Network平台也被駭客盜走6億元。