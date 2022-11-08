泰森肉品少東財務長醉臥陌生女床 闖民宅被捕後獲釋

泰森肉品公司財務長約翰‧泰森醉臥陌生女的床，6日早上被警方以亂闖民宅與公然醉酒罪名逮捕，當天傍晚獲釋。(華盛頓郡警局照片)

泰森肉品公司財務長約翰‧泰森(John R. Tyson)醉臥陌生女的床，6日早上被警方以亂闖民宅與公然醉酒罪名逮捕，當天傍晚獲釋。

阿肯薩斯州法葉特維爾市警局說，32歲的泰森醉倒在某女的臥室，被警察 逮捕後，扣押在華盛頓郡拘留所。泰森肉品公司發言人以「個人私事」為由，不予置評。泰森本人也不回應媒體詢問。

他是泰森公司創辦人的曾孫，9月獲提拔為財務長，10月上任這家營業額240億元企業的最高財務官，是標普500大與財務雜誌500大企業當中，最年輕的財務長。之前，他是公司的副總經理兼永續發展長；升任財務長後，仍兼永續發展長。

警方說，女屋主報警說，泰森大概從未鎖的門闖進素昧平生的她家；警察前來處理時，想叫醒他，他起身一下，但隨即躺回去睡，警察發覺他滿身酒氣，逮捕罪名才加上「公然醉酒」一條。

泰森2018年獲得史丹福大學企管碩士學位，2019年9月回自家公司任職；之前，曾在投資 銀行、私募基金和風險投資等行業，包括摩根大通銀行供職。

肉品業界認定祖傳公司終必由他掌管，不是擔任執行長就是董事長，泰森本人說他只「專心做好目前的本職」。

泰森公開的資料顯示，泰森家族透過B股持股，擁有公司有投票 權股的71%；B股的投票權10倍於公開發行的A股。至於有「超級投票權」的AB交叉持股，並不公開對外銷售，因此小股東永遠不可能成為大股東。

這位少東財務長醉臥陌生女床的消息，最初由阿肯薩斯州東北部的KNWA/Fox24台揭露。

泰森股票7日小跌1.6%，大盤小漲。