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NBA球星厄文反猶太風波擴大 Nike終止代言合作

編譯徐薏茹／綜合5日電
NBA布魯克林籃網隊球星厄文在推特上分享反猶太紀錄片連結引發的風波擴大，在被球隊停薪禁賽後，運動產品大廠耐吉已解除合作關係。圖為厄文上月19日在主場對球迷發言。(美聯社)
NBA布魯克林籃網隊球星厄文在推特上分享反猶太紀錄片連結引發的風波擴大，在被球隊停薪禁賽後，運動產品大廠耐吉已解除合作關係。圖為厄文上月19日在主場對球迷發言。(美聯社)

美國職籃NBA布魯克林籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)日前在推特分享反猶太紀錄片連結引發爭議，繼遭球團至少五場停薪禁賽後，運動品牌巨頭耐吉(Nike)更在4日晚間宣布終止與厄文的合作關係，且將不再發售厄文的最新簽名球鞋。

籃網隊稱厄文一再未能「明確表達他沒有反猶太思想」，球團3日對厄文下達懲處；隔日耐吉也做出決定。

耐吉聲明表示：「我們認為沒有仇恨言論存在的餘地，並且譴責任何形式的反猶太主義。為此，我們決定即刻中止與厄文的合作關係，並且將不再推出Kyrie 8(厄文8代簽名鞋)。」

厄文自2014年開始與耐吉合作推出個人簽名球鞋；耐吉公司對於本次中止合作表示：「我們對於這種情況，以及它對每個人的影響，深感悲傷與失望。」

厄文在推特分享紀錄片「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」(Hebrews to Negroes: Wake Up Black America)的連結，該電影被認為含有反猶太主義內容，事後NBA總裁席佛(Adam Silver)希望厄文為此道歉，厄文則捍衛自己發文的權利。3日被問到是否有反猶太思想時，厄文拒絕給予直接的答案，而後遭球團禁賽。

籃網下達禁賽令幾小時後，厄文才在Instagram發表道歉聲明，「對於因我的貼文受到傷害與影響的所有猶太家庭及社區，造成你們的痛苦我深深感到抱歉，並為此道歉。」

厄文的風波也燒到電商巨頭亞馬遜(Amazon)，國內一大猶太組織「美國猶太委員會」(the American Jewish Committee)已經發出請願書，敦促亞馬遜下架該部引起爭議的反猶太電影。

這部紀錄片據以拍攝的同名原著，目前占據亞馬遜宗教與心靈類排行榜第一名，美國猶太委員會執行長4日指出該紀錄片目前正在亞馬遜的暢銷榜上。亞馬遜官方並未立即回應置評請求。

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