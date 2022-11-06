NBA球星厄文反猶太風波擴大 Nike終止代言合作
美國職籃NBA布魯克林籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)日前在推特分享反猶太紀錄片連結引發爭議，繼遭球團至少五場停薪禁賽後，運動品牌巨頭耐吉(Nike)更在4日晚間宣布終止與厄文的合作關係，且將不再發售厄文的最新簽名球鞋。
籃網隊稱厄文一再未能「明確表達他沒有反猶太思想」，球團3日對厄文下達懲處；隔日耐吉也做出決定。
耐吉聲明表示：「我們認為沒有仇恨言論存在的餘地，並且譴責任何形式的反猶太主義。為此，我們決定即刻中止與厄文的合作關係，並且將不再推出Kyrie 8(厄文8代簽名鞋)。」
厄文自2014年開始與耐吉合作推出個人簽名球鞋；耐吉公司對於本次中止合作表示：「我們對於這種情況，以及它對每個人的影響，深感悲傷與失望。」
厄文在推特分享紀錄片「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」(Hebrews to Negroes: Wake Up Black America)的連結，該電影被認為含有反猶太主義內容，事後NBA總裁席佛(Adam Silver)希望厄文為此道歉，厄文則捍衛自己發文的權利。3日被問到是否有反猶太思想時，厄文拒絕給予直接的答案，而後遭球團禁賽。
籃網下達禁賽令幾小時後，厄文才在Instagram發表道歉聲明，「對於因我的貼文受到傷害與影響的所有猶太家庭及社區，造成你們的痛苦我深深感到抱歉，並為此道歉。」
厄文的風波也燒到電商巨頭亞馬遜(Amazon)，國內一大猶太組織「美國猶太委員會」(the American Jewish Committee)已經發出請願書，敦促亞馬遜下架該部引起爭議的反猶太電影。
這部紀錄片據以拍攝的同名原著，目前占據亞馬遜宗教與心靈類排行榜第一名，美國猶太委員會執行長4日指出該紀錄片目前正在亞馬遜的暢銷榜上。亞馬遜官方並未立即回應置評請求。
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