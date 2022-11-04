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FBI情資警告：新澤西州猶太教堂 安全恐遭威脅

編譯柯立偉／綜合3日電

聯邦調查局(FBI)新澤西州紐瓦克(Newark)辦公室3日晚間在推特發文指出，收到「對新州猶太教堂廣泛威脅」的「可靠情資」，呼籲民眾採取積極預防措施，同時新州FBI也加緊調查具體威脅。

推特貼文說：「我們呼籲採行所有安全預防措施保護社區及設施安全，本局將盡快公布更多資訊，並希望大眾保持警惕，遇有緊急情況，可隨時報警。」

猶太社區安全威脅的增加也引起民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)注意，他並表示正與聯邦調查局、州安全暨防備辦公室(Office of Homeland Security and Preparedness)及州檢察長保持密切聯繫；墨菲在推特說：「我們正密切注意情況，並與執法部門合作，確保所有宗教場所都受到保護。」

鄰近的紐約州也提高警惕，紐約州政府與反恐局、反恐部隊和FBI合作，確保所有猶太裔公民及猶太教堂的安全與福祉；州長霍楚(Kathy Hochul)強調，雖然紐約的猶太教堂目前沒有明顯威脅，但官員會持續監控局勢；霍楚說：「對猶太社區的仇恨、暴力、威脅是無法接受的，我們將永遠與猶太社群站在同一陣線。」

反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)3日指出，過去幾年以來美國的反猶太事件大幅增加，從2015年的941起躍升至2021年的2717起；反誹謗聯盟表示，他們也正與FBI合作解決各種可能的威脅，並希望所有猶太組織都能「保持冷靜並處於高度戒備狀態」。

近來較著名的事件當屬知名饒舌歌手肯爺(Kanye West)10月8日在推特上發表的反猶言論，說「猶太人去死」，並表示「你們玩弄我然後試圖抹黑所有反對你們議程的人」；相關言論隨即被刪除，肯爺的推特因此被封禁，肯爺事後雖向受影響的人表示歉意，但強調不後悔發過此則推文。

猶太 推特 FBI

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