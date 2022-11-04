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裴洛西丈夫出院 國土安全部：加拿大籍嫌犯涉非法滯留美國

記者顏伶如／綜合報導
攻擊保羅‧裴洛西的狄帕培是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)
攻擊保羅‧裴洛西的狄帕培是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)

上周在舊金山家中遭攻擊的眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的丈夫保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)，在經過手術治療六天後，3日出院；而涉嫌攻擊的加拿大公民狄帕培(David DePape)被爆出曾在美國非法滯留卻仍被允許入境，而引發檢討聲。

42歲的狄帕培涉嫌10月28日凌晨侵入裴洛西舊金山住宅，以鐵錘攻擊82歲的保羅‧裴洛西。保羅後來被送往醫院接受手術，經一周住院觀察後於11月3日獲准出院，回家休養；裴洛西本周說，丈夫「正在穩步康復，但需要漫長的過程」。

國土安全部聲明中指出，狄帕培上月28日被捕後，11月1日在舊金山郡立監獄(San Francisco County Jail)遭到聯邦移民和海關執法局(ICE)扣押。

移民和海關執法局日前對聯邦政府、州政府及地方警察機關發出移民拘捕令(immigration detainer)，告知ICE幹員將收押某個特定對象，受文單位若有釋放計畫必須先行知會移民局

有線電視新聞網(CNN)報導，移民拘捕令對於狄帕培犯下的攻擊案可能影響不大，因為遭到驅逐通常是在刑事案件結案以後。嫌犯通常被法院定罪且判刑之後，才會被遞解出境。

美聯社引用一名匿名官員報導，根據聯邦紀錄，狄帕培2000年時來過美國，通常加拿大公民到美國洽商或旅遊並不需要簽證，可停留半年，但他在逾期停留後出境，之後曾多次進出美國；2008年3月初從美墨邊境關卡聖伊席卓(San Ysidro)入境後，即未離境。

美國聯邦檢察官辦公室及舊金山地區檢察官辦公室本周稍早宣布，狄帕培面臨起訴罪名包括攻擊罪、殺人未遂、綁架未遂等。狄帕培已提出無罪抗辯，目前在押。

華盛頓郵報引述加拿大媒體報導，親戚表示狄帕培自幼在卑詩省(British Columbia)長大，為何跑會到北加州犯案則令親友感到不解。

移民局 裴洛西 舊金山

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