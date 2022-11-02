不滿成績太低 愛阿華2高中生亂棒「毆打老師致死」

衛報報導，愛阿華州竟傳出2名高中青少年因成績不佳憤而殺死他們的西班牙語老師。(美聯社)

衛報報導，愛阿華州 （Iowa）竟傳出2名高中青少年因成績不佳憤而殺死他們的西班牙語老師。

根據2日舉行聽證會的文件，這兩名青少年分別名為米勒（Willard Miller）和古德爾（Jeremy Goodale），他們被指控2021年用棒球棍毆打自己的西班牙語老師葛雷柏（Nohema Graber）致死，葛雷柏的屍體於同年11月3日在一處公園被發現藏在防水布、獨輪手推車和鐵路枕木下，當時米勒和古德爾年僅16歲。

調查人員發現，米勒於2021年11月2日下午在就讀的高中與葛雷柏見面討論其「糟糕成績」，葛雷柏後來開車來到公園，據稱她每天放學後都會在那裡散步，但在不到一個小時後便有目擊者看到同一輛車離開公園、前座上則有2名男性。

在接受警方盤問時，米勒描述對葛拉柏如何教導西班牙語以及她打的成績是如何降低他的成績而引發其挫敗感，最終提交的法庭文件也指出「人們認為成績不佳是謀殺的動機」。

根據法庭文件，米勒最初否認與葛雷柏的失蹤有任何關係，但後來卻改口稱自己知道一切但並未參與，並告訴警方「真正的兇手是一群『戴著面具的流浪兒童』，還強迫他提供獨輪手推車協助移動屍體」，不過之後一名目擊者提供Snapchat 對話的照片就表明古德爾承認他與另一個人共同犯案才讓案情水落石出。

目前2名現年17歲的青少年都將作為成年人接受審判。在愛阿華州一級謀殺罪的刑罰是終身監禁，當地最高法院的裁決要求即使犯有最嚴重罪行的青少年也有機會獲得假釋。