謀殺案冤獄逾38年 加州男DNA還清白 獲釋出獄

因謀殺罪被判終身監禁的赫斯廷斯改判無罪後，當庭露出寬慰的笑容。(美聯社)

洛杉磯郡警局28日表示，非裔69歲男子赫斯廷斯(Maurice Hastings)因1983年被判謀殺、殺人未遂而繫獄38年以上，但最近使用去氧核糖核酸(DNA )科技檢查證物，發現兇手另有其人，因此赫斯廷斯已獲釋出獄。

法院應檢方及赫斯廷斯的律師要求，20日進行庭審，注消赫斯廷斯被判處的無期徒刑。

赫斯廷斯在記者會上表示，自己祈禱了多年，希望這個日子終能降臨，他不想戟指怒目罵人，現在心情也不怨苦，只想在餘生好好過日子。

郡檢察官賈斯孔(George Gascón)聲明表示，赫斯廷斯的遭遇，可謂慘重的司法錯誤；司法體制並非完美，檢方一了解新證據，對判刑失去信心，立即行動就成為檢方的責任。

警方指出，本案被害人羅貝妲‧魏德邁爾(Roberta Wydermyer)遭性侵 並槍擊在頭部而喪生，屍體擱在洛城的英格伍(Inglewood)郊區自己車子的行李箱。

赫斯廷斯遭控強姦謀殺罪，地檢處對他求處死刑，但陪審團僵持無解。第二個陪審團1988年判他有罪，他被處無期徒刑，不得假釋。

赫斯廷斯被捕之後一直堅稱自己無罪。

地檢署聲明表示，法醫相驗時，由被害人屍身口腔採集到精液；2000年赫斯廷斯要求做DNA檢測 ，但地檢署拒其所請。他去年再向地檢署「定罪廉明組」提起無罪聲明，今年6月做的DNA檢測證明精液不是他的。

DNA檔案10月與全州數據做比對，發現與一人相吻合；那人武裝綁架一名女性被害人，迫其口交，還把她塞進車子的行李箱；該嫌犯已於2020年死於獄中。

地檢署表示，正與警方合作，進一步調查已故嫌犯是否涉及魏德邁爾姦殺案。