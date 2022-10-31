服裝暴露被禁 比基尼咖啡師勝訴 法院判華盛頓州違憲

華盛頓州艾佛瑞特市對比基尼咖啡師提出穿著要求，圖為尚未推出服裝禁令之前，一家咖啡廳的咖啡師穿著比基尼招呼客人。(美聯社)

華盛頓州 艾佛瑞特市(Everett)約五年前頒布的一項法令規定，特定職業的從業人員工作時不得穿著暴露服裝，需遮住法令規定的身體部位範圍，導致以穿著清涼為賣點的比基尼咖啡 師(bikini baristas)生意大受影響，業者進而告上法院，本周聯邦法院判定該服裝規定法令違憲。

艾佛瑞特先驅報(Everett Herald)報導，艾佛瑞特市與比基尼咖啡師這場法律戰經歷漫長的時間，本周法院在部分簡易判決(summary judgment)中裁定市方法令違憲。

西雅圖(Seattle)聯邦地區法院認定，艾佛瑞特市的服裝規定法令違反聯邦及華盛頓州憲法中的平等保護條款(Equal Protection clauses)。

聯邦地院法官馬丁內茲(Ricardo S. Martinez)在19頁的裁決書中表示，法院認為該法令至少有一部分是根據出於性別歧視 目的制定而成。

裁決書寫道，很難想像該法令如何能在實際情況中平等適用於男性及女性，因為該法令禁止「通常由女性而非男性穿著」的衣著，包括露肚裝、露背裝，以及比基尼。

法院也裁定，比基尼咖啡師「明顯」是該法令的目標，並補充說明該職業的勞動力組成幾乎全為女性。

艾佛瑞特市於2017年頒布這項服裝規定法令，要求「快餐服務場所」的所有從業人員、業主及經營者穿著遮蓋住上半身及下半身的服裝；法令將咖啡攤、速食餐廳、熟食店、餐車、咖啡廳等列為快餐服務事業。

艾佛瑞特市的比基尼咖啡師攤「鄉巴佬辣妹」 (Hillbilly Hotties)店主和一些員工興訟，質疑該服裝法令的合憲性，同時挑戰艾佛瑞特市的猥褻行為法條，但除了服裝規定問題外，其他控告全數遭到法院駁回。

法院下令艾佛瑞特市14日內與原告會面，以討論接下來該怎麼做。