奧克拉荷馬一家八口燒死 疑夫妻先殺1至13歲6名子女後自殺

奧克拉荷馬州發生一家八口陳屍火燒屋內的命案，警方初步假設為謀殺自殺案，六名小孩死於兩名成年人之手。圖為警方在兇案現場蒐證調查。（美聯社）

奧克拉荷馬州 土耳沙市郊27日發生一家八口陳屍火燒屋內的命案，有關當局28日表示，初步調查可能是殺人自殺案件，住在案發現場的一對夫婦疑先謀殺六名子女後自殺。

案件發生的斷箭市(Broken Arrow)市警局長貝瑞希爾(Brandon Berryhill)說，死亡兒童的年齡從一歲到13歲不等，和成年嫌犯是「同住一屋的家人」。

雖然死因仍待法醫確認，但斷箭市消防局長莫爾(Jeremy Moore)28日說，沒一個看似死於火災；貝瑞希爾指出，現場發現有槍枝。

莫爾說，「昨天到達現場，看到第一線急救人員和消防同仁的表情，絕對就夠讓人悲痛欲絕。」

聯邦菸酒槍械炸藥管理局發言人莎拉‧艾波爾(Sara Abel)說，該局同仁正配合警方，查清楚現場槍枝的來源；她沒說有幾枝槍，或是什麼型號。

警方27日下午4點接獲報案，立即派員前往土耳沙東南13哩、向來很安靜的住宅區命案現場。

莫爾說，有關人員趕到現場，發現兩個大人死在門口，傷勢像是刑事凶殺案造成的。小孩的屍體在房屋的另一處。

威斯康辛州上周也發生一起類似的命案，四名小孩和兩名成年人被發現死於著火的公寓裡面，警方也假定為謀殺然後自殺案。

斷箭命案家庭附近的居民鮑爾 斯(Catelin Powers)說，她載小孩經過，看到自家附近房屋，有一縷濃煙往上竄升，便開過去看清楚些。

她告訴美聯社，「我走近一看，煙從屋頂最高處冒出，大概是閣樓的地方。」

她說，兩名男子和一名拿著手機 的女子站在門口，另一名男子從裡面拖著一個顯然已經沒有意識、沒有反應的女人出來，「她被直接被放在地上。」

鮑爾斯假定這個女人已死，為了不讓自己的小孩看到，就直接開走。

人口11.5萬人的斷箭市2015年曾發生另一齣悲劇，兩名青少年在家槍殺自己的父母、兩個弟弟和五歲的妹妹。這個離最新悲劇六哩的凶宅，後來被拆除，改建為公園。