對裴洛西夫婿施暴 嫌犯被指右翼裸體主義者

警方確認今晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（美聯社資料照片）

警方確認今晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山 家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。美媒指出，這名嫌犯是裸體主義者且發表過與極右翼陰謀理論相關文章。

舊金山警方今天上午舉行記者表示，警方今天凌晨約2時27分出發前往裴洛西（Nancy Pelosi）府上，抵達時發現一名男子與裴洛西夫婿保羅（Paul）各持一把鐵鎚對峙。

襲擊者身分確認為42歲德裴普（David DePape），據稱他從保羅手中奪走鐵鎚後、施以毆打。保羅目前在醫院治療，當地媒體如KRON4電視台等報導，保羅預期可望平安康復。

德裴普因涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待長者被起訴，施暴動機待查。

「舊金山紀事報」指出，德裴普是裸體主義者。來自舊金山、民主黨籍加州 州參議員魏納（Scott Wiener）表示，德裴普是2011年及2012年走上街頭的裸體運動者之一。德裴普曾被當地一位知名裸體維權人士選為一場計畫中裸體婚禮的伴郎。

德裴普多年來在選民登記時，自主選取隸屬於綠黨的一員。

報導提到，德裴普經營的部落格標示為「歡迎來到審查地獄的老大哥」（Welcome to Big Brothers Censorship Hell），他發表的文章圍繞在菁英陰謀論主題，他指責政府官員、科技公司和媒體的審查制度。8月24日發文標題為Ｑ，有關極右翼團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，文中貼著已逝性犯罪金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）照片。此部落格網址在案發後已經無法閱讀。

其住在加拿大卑詩省鮑爾河（Powell River）的一位家人在電話訪問中告訴「舊金山紀事報」，德裴普拒絕與家人聯繫、有如消失，很年輕的時候他為了一個住在美國的女朋友離家。